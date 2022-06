Agnieszka Skalniak-Sójka wint proloog Lotto Belgium Tour, Loes Adegeest vierde

Agnieszka Skalniak-Sójka heeft de proloog van de Lotto Belgium Tour gewonnen. De nationaal kampioene van Polen bleef in de 4,4 kilometer lange tijdrit in Chimay de Duitse Mieke Kröger en de Nieuw-Zeelandse Ally Wollaston voor.

De Lotto Belgium Tour ging vandaag van start met een proloog, een individuele tijdrit over 4,4 kilometer op het racecircuit van Chimay. Door de concurrentie met de Giro d’Italia Donne, die donderdag in Cagliari begint, heeft de driedaagse ronde een minder sterk deelnemersveld dan vorig jaar. Een jaar geleden ging de eindzege naar Lotte Kopecky. Zij haalde het toen met 20 seconden voorsprong op Ellen van Dijk. Lorena Wiebes was derde op 36 seconden.

Skalniak-Sójka kwam tot een eindtijd van 5:25 minuten, goed voor een gemiddelde snelheid van 48,7 per uur. Daarmee was de 25-jarige renster, die uitkomt voor de Poolse nationale ploeg, drie seconden sneller dan nummer twee Mieke Kröger (Human Powered Health). Ally Wollaston (AG Insurance-NXTG) eindigde op vier seconden als derde. Loes Adegeest (IBCT) was op de vierde plaats de beste Nederlandse. Haar ploeggenote Sara Van de Vel (zesde) was de beste Belgische.

Voor Skalniak-Sójka, die normaal gesproken uitkomt voor de Poolse formatie ATOM Deweloper Posciellux.pl Wroclaw, was het alweer haar zevende overwinning van het seizoen. Behalve het Pools kampioenschap tijdrijden, won ze ook drie ritten en het eindklassement in de Tsjechische etappekoers Gracia Orlová en het eindklassement van de Ladies Tour of Estonia. Verder was ze onder meer zesde in de GP de Plumelec-Morbihan.