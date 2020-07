AG2R La Mondiale biedt drie renners uit opleidingsploeg stagecontract zaterdag 18 juli 2020 om 11:38

AG2R La Mondiale laat in het vervolg van het seizoen drie renners uit opleidingsploeg Chambéry CF stage-ervaring opdoen. Het gaat om Anthony Jullien, Antoine Raugel en Simon Verger.

Dat meldt DirectVelo. Jullien (22), de oudste van het drietal, werkte ook vorig seizoen een stage af bij de Franse ploeg van Vincent Lavenu en kon zo in onder andere de Brussels Cycling Classic, de GP de Fourmies en de Tour de l’Eurométropole aan het grote werk ruiken. Ook was hij in 2019 tweede in het Frans kampioenschap voor beloften en negende in de U23-editie van Parijs-Tours.

Verger, eveneens 22 jaar, viel vorig jaar bij de beloften op met ereplaatsen in Parijs-Roubaix (7e), het Frans kampioenschap tijdrijden (8e) en de Chrono des Nations (6e). Raugel (21) is de jongste van de drie, maar stak de afgelopen seizoenen meermaals zijn neus aan het venster. Ook heeft hij een verleden als veldrijder. Zo was hij in de U19-categorie vijfde op het EK in Pontchâteau (2016).

De drie stagiairs sluiten zich per 1 augustus aan bij AG2R La Mondiale.