AG2R Citroën voorlopig zonder Raugel door beknelde liesslagader

AG2R Citroën zal het voorlopig moeten doen zonder Antoine Raugel. De 23-jarige Fransman heeft afgelopen dinsdag een operatie ondergaan aan een beknelde liesslagader en zal daardoor enkele maanden niet in actie kunnen komen.

Volgens het Franse WorldTeam staat Raugel zeker twee maanden langs de kant. De operatie is een gevolg van een verdikking van de binnenste laag van de ader die ook door de bekken loopt. Het is een bekende blessure onder wielrenners en de ingreep is ook al vaker gedaan. Onder meer Steven Kruijswijk en Annemiek van Vleuten hebben in het verleden een dergelijke operatie ondergaan.

Raugel maakte vorig jaar zijn profdebuut bij AG2R Citroën, nadat hij was overgekomen van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ. Hij reed onder meer de Vuelta a España uit en had in totaal 69 koersdagen achter zijn naam staan.