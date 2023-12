vrijdag 29 december 2023 om 17:33

AG2R Citroën verwelkomt aan de kant gezette renner terug in de gelederen

De Franse WorldTour-ploeg AG2R Citroën heeft de Fransman Alex Baudin weer opgenomen binnen het team. De 22-jarige renner werd eerder dit jaar door de ploeg aan de kant gezet, nadat zijn resultaten in de Giro d’Italia werden geschrapt wegens het aantreffen van de verboden pijnstiller Tramadol. Het ethisch comité van de Franse ploeg laat Baudin weer toe tot het team.

In de Giro d’Italia van dit jaar schrapte de UCI alle uitslagen van Alex Baudin naar aanleiding van een bloedmonster waarin Tramadol werd aangetroffen. Sinds 2019 staat dit middel op de zwarte lijst, vanwege zware bijwerkingen als duizeligheid en misselijkheid die voor gevaar kunnen zorgen in het peloton.

Het bloedmonster van Baudin bleek na afloop van de zeventiende rit positief te zijn. Omdat Tramadol pas op 1 januari 2024 wordt verboden door het WADA, werd Baudin niet verder geschorst. De ploeg zette de 22-jarige wel aan de kant. Een intern onderzoek van een ethisch comité heeft nu besloten dat de Fransman kan terugkeren op het hoogste niveau.

Alex Baudin is dankbaar dat hij weer zijn passie mag uitvoeren. “Na een moeilijke periode weg van het team en mijn grote passie, kijk ik ernaar uit om samen met mijn ploegmaats in het aankomende jaar weer aan de slag te gaan. Ik ga al mijn energie stoppen in het behalen van goede resultaten voor het team”, aldus Baudin.