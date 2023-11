maandag 20 november 2023 om 08:39

‘AG2R Citroën slaat slag met twee Belgische aanwinsten voor 2024’

AG2R Citroën is nog druk bezig om de selectie voor 2024 rond te krijgen en volgens Het Laatste Nieuws gaat de Franse ploeg op korte termijn twee Belgische renners aantrekken. Het gaat om Gianluca Pollefliet en Sander De Pestel.

De 21-jarige Pollefliet komt volgens de krant over van de opleidingsploeg van Lotto Dstny. Hij staat te boek als sprinter en wist afgelopen seizoen onder meer de Memorial Philippe Van Coningsloo (UCI 1.2) te winnen. Ook was hij tweede in de GP Rik Van Looy en de Dorpenomloop Rucphen, en derde in de Youngster Coast Challenge. Op het voorbije EK wielrennen in Drenthe was hij op plek elf de beste Belg.

Uit het kamp van Team Flanders-Baloise maakt de 25-jarige De Pestel de overstap naar AG2R Citroën. Na drie jaar in de U23-ploeg van Lotto Soudal debuteerde hij in 2020 bij Sport Vlaanderen-Baloise. Daar reed hij de afgelopen vier seizoenen. In 2023 kende hij zijn beste seizoen tot nu toe, met ereplaatsen in de Antwerp Port Epic (zesde), Dwars door het Hageland (tiende) en de Ronde van Limburg (tiende).

Bij AG2R Citroën komen Pollefliet en De Pestel zeker drie landgenoten tegen. Oliver Naesen en Stan Dewulf reden er al, terwijl de komst van Dries De Bondt van Alpecin-Deceuninck ook een publiek geheim lijkt te zijn.