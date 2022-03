AG2R Citroën met Van Avermaet en Cosnefroy in Milaan-San Remo

Greg Van Avermaet en Benoît Cosnefroy doen komende zaterdag namens AG2R Citroën mee aan Milaan-San Remo. Van Avermaet en Cosnefroy zijn misschien wel de voornaamste speerpunten binnen de selectie van de Franse formatie.

Voor Van Avermaet is het zijn vijftiende deelname aan Milaan-San Remo. De 36-jarige Belgische klassiekerspecialist maakte zijn debuut in 2008 en was in veertien eerdere deelnames goed voor drie top 10-noteringen. In 2011 werd hij na een zeer aanvallende koers negende, in 2016 kwam hij als vijfde over de streep en twee jaar geleden eindigde hij nog als achtste. Van Avermaet eindigde dit seizoen al derde in Omloop Het Nieuwsblad.

Met Cosnefroy beschikt AG2R Citroën nog over een sterke puncheur die wellicht iets kan ondernemen op de Cipressa of de Poggio. De 26-jarige Fransman was dit jaar al goed voor ereplaatsen in de Grand Prix La Marseillaise en de Drôme Classic. Mocht de 113e editie van Milaan-San Remo uitdraaien op een groepsspurt, dan is Andrea Vendrame een man om in de gaten te houden. De Italiaan heeft na een lastige koers steevast een goede sprint in de benen.

De selectie van AG2R Citroën bestaat verder nog uit Bob Jungels, Larry Warbasse, Gijs Van Hoecke en Mikaël Cherel. Oliver Naesen was ook voorzien voor La Primavera, maar de nummer twee van 2019 is ziek en moet passen voor de Italiaanse lenteklassieker.