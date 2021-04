AG2R Citroën met meerdere troeven naar Romandië

AG2R Citroën heeft de ploeg bekendgemaakt voor de Ronde van Romandië, die morgen begint. Met Clément Champoussin, Ben O’Connor en thuisrijder Mathias Frank heeft het team meerdere opties voor de bergetappes, terwijl Clément Venturini voor zijn kans mag gaan als het op sprinten aankomt. Lawrence Naesen wil dan weer zijn Giroselectie veiligstellen.

Naesen heeft na een val in Kuurne-Brussel-Kuurne allesbehalve een gemakkelijk voorjaar achter de rug, maar mag nu toch hopen op een plaats in de Giroselectie. In een interview met WielerFlits vertelt de Waaslander: “Mijn plekje voor de Giro is nog een beetje afhankelijk van wat er gebeurt in Romandië. De selectie is half gemaakt, maar nog niet honderd procent. Maar normaal gezien komt het wel goed.”

Voor Naesen wordt het zijn eerste deelname aan de Ronde van Romandië, net als voor Clément Champoussin, Jaakko Hänninen, Ben O’Connor en Clément Venturini. Vooral de nog altijd maar 22-jarige Champoussin reed dit seizoen al een hele rits mooie uitslagen bijeen. Zo was hij elfde in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, tweede in de Faun-Ardèche Classic en vierde in de Trofeo Laigueglia. Ook werd hij tiende in de slotetappe van de Ronde van Catalonië.

Hänninen, de nummer drie van het beloften-WK 2018, heeft net de Tour of the Alps in de benen, nadat hij eerder al de UAE Tour en Catalonië deed. “Het is een goed wedstrijdblok en ik had me daarop voorbereid. Ik denk dat de Ronde van Romandië meer op het lijf van de puncheurs is geschreven, maar op de zware aankomst van de vierde etappe krijgen de klimmers zeker hun kans. Of we gaan voor een klassement of voor dagzeges, we zijn hier met een geweldig team.”

Geen Nans Peters

Normaal gesproken zou ook Nans Peters in Romandië in actie komen. De 27-jarige Fransman kan door een knieblessure, als gevolg van een ongeval thuis, echter voorlopig niet in actie komen. En alsof de duivel ermee speelt, legde hij ook nog een positieve coronatest af. De klimmer hoopt op maandag 24 mei in het peloton terug te keren, in de Franse eendagskoers Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes.

AG2R Citroën voor de Ronde van Romandië 2021

Clément Champoussin

Mathias Frank

Alexis Gougeard

Jaakko Hänninen

Lawrence Naesen

Ben O’Connor

Clément Venturini