Knieblessure houdt Nans Peters een maand aan de kant

Nans Peters komt voorlopig niet in actie. De 27-jarige Fransman van AG2R Citroën kampt met een knieblessure en kan een maand niet koersen. Peters hoopt op 24 mei zijn rentree te maken in de eerste editie van de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes.

Peters kwam dit seizoen al tot vijftien koersdagen, maar moet nu een rustperiode inlassen. De Franse rasaanvaller met Nederlands bloed, vorig jaar nog winnaar van een Touretappe, reed dit jaar al de Tour des Alpes Maritimes et du Var, vier Franse eendagskoersen, Strade Bianche en Tirreno-Adriatico.

Peters hoopt eind mei op een terugkeer in het peloton, als de allereerste uitgave van de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes op het programma staat. Dit is een Franse 1.1-eendagswedstrijd door de heuvels en bergen van het departement Alpes-Maritimes. De start is in Guillaumes, de finish ligt op de Valberg.

Souffrant d’un genou je serai absent des compétitions 1 mois. Retour prévu sur le Tour du Mecantour ! — Nans Peters (@NansPeters) April 20, 2021