AG2R Citroën met meerdere speerpunten in Milaan-San Remo

AG2R Citroën heeft zijn huiswerk klaar voor Milaan-San Remo. De Franse formatie rekent zaterdag wellicht niet op een uitgesproken kopman, maar heeft met Benoît Cosnefroy, Andrea Vendrame en de Belgen Greg Van Avermaet en Oliver Naesen wel meerdere pionnen om mee te spelen.

AG2R Citroën kan met een ploeg die sterk is in de breedte wellicht verrassen in de eerste monumentale klassieker van het seizoen. Cosnefroy is misschien wel de beste puncheur binnen de selectie. De 27-jarige Fransman was dit seizoen al derde in een rit in de Ster van Bessèges en achtste in de Trofeo Laigueglia en kan met zijn explosiviteit wellicht iets ondernemen op de Cipressa of Poggio.

Mocht Milaan-San Remo uitdraaien op een sprint met een omvangrijke groep, dan is Andrea Vendrame de man om in de gaten te houden. De 28-jarige Italiaan was dit jaar al tweede in de Trofeo Laigueglia, derde in de Muscat Classic en vijfde in de Clàssica Comunitat Valenciana 1969 en heeft na een lastige koers een goede sprint in de benen.

Naesen en Van Avermaet hebben ook baat bij een wat zwaardere uitgave van Milaan-San Remo. Van Avermaet reed in het verleden al drie keer top-10 in ‘La Primavera’, met als voornaamste uitschieter zijn vijfde plek in 2016. Naesen deed het nóg beter: in 2019 eindigde hij als tweede in Milaan-San Remo. Alleen topfavoriet Julian Alaphilippe was hem in een sprint de baas.

