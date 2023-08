AG2R Citroën houdt Alex Baudin voorlopig langs de kant

AG2R Citroën stelt Alex Baudin voorlopig niet op in wedstrijden. Dat besluit heeft de Franse ploeg genomen naar aanleiding van het nieuws dat de UCI gisteren naar buiten bracht. De internationale wielerunie liet weten de uitslagen die Baudin tijdens de Giro d’Italia behaalde, worden geschrapt. In een bloedmonster van de 22-jarige renner zijn namelijk sporen van de verboden pijnstiller Tramadol aangetoffen.

“Vanwege de beslissing van de UCI houdt AG2R Citroën zijn renner voorlopig uit voorzorg aan de kant”, lezen we in een persbericht van het team. “AG2R Citroën is een van de oprichters van de Movement for Credible Cycling (MPCC). We pleiten voor het beoefenen van de wielersport in overeenstemming met strikte ethische regels en voor het strikt navolgen van de UCI- en MPCC-voorschriften.”

De UCI nam tijdens de Giro d’Italia 64 bloedmonsters af bij renners voor het Tramadolprogramma. Het bloedmonster van Baudin bleek na afloop van de zeventiende rit positief te zijn, waarna de UCI besloot om zijn resultaten te schrappen. Omdat Tramadol pas op 1 januari 2024 wordt verboden door het WADA, wordt Baudin niet geschorst door de UCI. De internationale wielerunie heeft de zware pijnstiller wel al sinds 1 maart 2019 op de zwarte lijst staan, vanwege zware bijwerkingen als duizeligheid en misselijkheid die voor gevaar kunnen zorgen in het peloton.