AG2R Citroën hevelt beloftevolle Jordan Labrosse over vanuit opleidingsploeg

Labrosse boekte vorig jaar enkele veelbelovende resultaten bij de beloften. Zo werd hij tweede in een rit van de Tour de l’Avenir, derde in Il Piccolo Lombardia en zevende in Paris-Tours Espoirs. Ook won hij een rit in Kreiz Breizh Elites (2.2) en de Ruota d’Oro – GP Festa del Perdono (1.2U). In die laatste koers eindigde Labrosse overigens voor Anders Foldager, van wie vandaag bekend werd dat hij vanaf volgend jaar uitkomt voor Jayco AlUla.

“Het is een eer en groot plezier om me bij AG2R Citroën te mogen voegen”, zegt Labrosse in een reactie op de ploegsite. “Ik had me niet voor kunnen stellen bij een andere ploeg prof te worden. Nadat ik mijn debuut maakte bij AG2R Citroën U19 en AG2R Citroën U23, was het logisch voor mij om dit pad te blijven volgen. Gedurende de jaren heb ik hier een tweede familie gevonden met de vrienden van het trainingscentrum die ik opnieuw zal ontmoeten in het team, zoals Bastien Tronchon. Ik kan niet wachten om samen te koersen als profs.”

Als Labrosse eenmaal prof is, heeft hij in eerste instantie als doel om de kopmannen te helpen en de profwereld te ontdekken. “Ik ben heel ongeduldig en ambitieus. Vorig jaar liet Bastien zien dat het mogelijk is om snel te winnen als nieuwkomer door een rit te pakken in de Ronde van Burgos. Ik kom hier met een sterk verlangen om te presteren.”