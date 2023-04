Deens talent Anders Foldager wordt volgend jaar prof bij Jayco AlUla

Anders Foldager rijdt vanaf 2024 voor Jayco AlUla. De 21-jarige Deen, die momenteel in dienst is bij het continentale Biesse-Carrera, was vorig jaar najaar al stagiair bij de Australische WorldTour-formatie. Hij heeft getekend voor twee seizoenen.

Foldager liet zich vorig jaar al opmerken met korte klasseringen in prestigieuze beloftenkoersen als de Giro del Belvedere, GP Festa del Perdono en Giro d’Italia U23, waar hij op dag vier naar een tweede plaats sprintte. Dit seizoen won de Deen in Italië de Memorial Polese (een nationale wedstrijd) en de GP Industria & Commercio (een beloftenkoers).

“Toen Foldager bij ons kwam in 2022 voor het tweede deel van het seizoen, paste hij meteen heel goed in het team en we konden zien dat hij meteen een geweldige toevoeging zou zijn”, zegt Brent Copeland, de algemeen directeur van Jayco AlUla. “Hij is nog steeds heel jong, maar heel volwassen voor zijn leeftijd en zijn kwaliteiten zijn duidelijk. Hij heeft bij de beloften al veel gewonnen en we denken dat het een goed moment voor hem is om een stap omhoog te doen.”

“We zien veel potentieel in Foldager en we voelen dat hij nu klaar is voor het WorldTour-niveau. We geloven dat hij veel zal leren als hij in een WorldTour-omgeving is. We willen hem helpen om te groeien en zich te ontwikkelen bij ons, met onze sterke visie op de toekomst.”

Puncheur

Zelf ziet Foldager een droom uitkomen. “Ik heb altijd prof willen worden en nu dat kan op het hoogste niveau, is dat geweldig. Vorig jaar was ik al stagiair bij GreenEDGE. Ik heb veel geleerd over het team en hoe ze de dingen aanpakken. Ik vond het heel leerzaam en ik zag mezelf bij het team rijden. Er was een goede sfeer en een heel professionele benadering.”

“Als renner ben ik een puncheur. Ik hou van kortere klimmen waar explosiviteit cruciaal is en daarna heb ik een goede sprint, vooral in kleinere groepen na een zware wedstrijd. In de toekomst hoop ik het goed te doen in wedstrijden met kortere klimmen, bijvoorbeeld in de Ardennenklassiekers. Ik hoop volgend jaar een goed begin bij het team te hebben. Ik weet dat ik in het eerste jaar veel ervaring op kan doen en kan leren hoe ik me moet gedragen in het professionele WorldTour-peloton.”