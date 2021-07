AG2R Citroën haalt broertje Paret-Peintre naar de WorldTour

AG2R Citroën heeft twee renners uit de eigen beloftenploeg een WorldTour-contract gegeven voor volgend seizoen. Het gaat om Paul Lapeira en Valentin Paret-Peintre. Die laatste is de jongere broer van Aurélien Paret-Peintre, die sinds 2019 deel uitmaakt van de selectie van de Franse ploeg.

Paul Lapeira is 21 jaar en maakte dit seizoen naam door de Italiaanse eendagskoers Trofeo Città di S. Vendemiano te winnen. Dat deed de Franse belofte door de sprint van een kopgroep van zes renners te winnen. Lapeira tekent als neoprof een contract voor twee jaar, tot eind 2023, bij AG2R Citroën.

De 20-jarige Valentin Paret-Peintre heeft een driejarige verbintenis getekend. Hij staat daardoor tot eind 2024 onder contract bij AG2R Citroën, net als zijn vijf jaar oudere broer. De jongste Paret-Peintre wist in 2020 nog een rit te winnen in de prestigieuze beloftenkoers Ronde de l’Isard. Hij werd er toen zesde in het klassement. In april van dit jaar eindigde Paret-Peintre als vierde in de Giro del Belvedere.