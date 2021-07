AG2R Citroën haalt beloftevolle Clément Berthet per 1 augustus bij de ploeg

AG2R Citroën voegt per 1 augustus Clément Berthet toe aan de selectie. Het Franse WorldTeam bereikte overeenstemming met de beloftevolle klimmer en zijn huidige ploeg Delko om hem nog tijdens het seizoen over te nemen. De Franse renner tekende een contract tot eind 2024.

Berthet laat weten heel blij te zijn met deze kans. “Als iemand mij aan het begin van het seizoen had verteld dat ik naar een WorldTeam zou gaan, en dan ook nog AG2R Citroën, had ik dat niet geloofd. Het is een legendarische ploeg, een grote naam in het peloton, en ik ben echt heel blij. Delko ben ik dankbaar dat ik de kans kreeg om midden in het jaar naar AG2R Citroën te gaan.”

Zijn roots heeft de 23-jarige renner in het mountainbiken. Hij was in 2019 vijfde in de Wereldbeker mountainbike voor beloften. “Ik ben een mountainbiker en dit is mijn eerste profseizoen op de weg. Ik zie mijzelf als een klimmer met een punch. Ook houd ik van tijdrijden. Ik kan terugvallen op zeer ervaren renners en staf. Hierdoor kan ik mij zeer snel ontwikkelen. Ik kan niet wachten!”

AG2R Citroën werkte nauw samen met Berthet, zijn zaakwaarnemer en zijn ploeg Delko om de transfer in het midden van het seizoen mogelijk te maken. “Clément is een heel veelzijdige, jonge en getalenteerde klimmer-rouleur. Hij rijdt nog niet lang op de weg, maar liet al mooie dingen zien. Het is een enorm talent om mee samen te werken. We zijn blij om hem binnen te halen.”

Berthet maakt in de Ronde van Polen (9-15 augustus) zijn debuut voor AG2R Citroën.