Afghaans kampioene naar Israel-Premier Tech Roland: “Zal koersen voor alle Afghaanse vrouwen”

Het was zondag een bijzondere dag voor Fariba Hashimi. Naast dat ze nationaal kampioenschap van Afghanistan werd, kwam ook nog eens naar buiten dat de 19-jarige rensters een contract heeft getekend bij Israel-Premier Tech Roland, de opvolger van Roland Cogeas Edelweiss Squad. Haar oudere zus Yulduz Hashimi (22) krijgt een plek bij de aangekondigde opleidingsploeg.

Fariba en Yulduz vluchtten in 2021 uit Afghanistan, nadat de Taliban de macht aldaar overnam. Beiden kwamen terecht in Italië en stonden vanaf 1 augustus onder contract bij Valcar-Travel&Service. Ze reden zowel het Afghaans kampioenschap – dat plaatsvond in het Zwitserse Aigle – als het WK gravel. In 2023 zullen ze dus uitkomen voor respectievelijk Israel-Premier Tech Roland en de opleidingsploeg daarvan.

“We maken geschiedenis hier met twee moedige vrouwen, die de eerste rensters uit hun land worden die dit niveau in de wielersport bereiken”, zegt Sylvan Adams, de eigenaar van Israel-Premier Tech, op de ploegsite. “Het is deel van onze inzet om jonge wielrenners uit de hele wereld te helpen, van wielrenners uit ontwikkelingslanden tot wielrenners uit oorlogsgebieden. We zijn meer dan een wielerteam.”

“Koersen voor alle vrouwen in Afghanistan”

Fariba Hashimi had het contractaanbod niet aan zien komen. “Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik deze kans zou krijgen om in een WorldTour-team te rijden en de mogelijkheid om mee te doen aan de Tour de France”, zegt ze in een reactie. “Ik zal de uitdaging aangaan en koersen voor alle vrouwen in Afghanistan. Mijn land is momenteel gevaarlijk voor veel van de vrouwen die er wonen. Ze zijn niet vrij om te leven zoals ze willen, maar als ze mij zien rijden in de Afghaanse kleuren, dan zullen ze zien dat alles mogelijk is.”