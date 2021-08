Affini tweede in tijdrit door Lelystad: “Alles gegeven, maar er was er een sneller”

Edoardo Affini kan zichzelf niets verwijten na afloop van de individuele tijdrit in de Benelux Tour. De Italiaanse tijdritspecialist van Jumbo-Visma werd tweede, maar wel op vijftien seconden van winnaar Stefan Bissegger. “Dan hoef ik ook niet na te denken over waar ik het heb laten liggen”, reageert Affini na afloop.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

“Ik ben uiteraard teleurgesteld met het resultaat, maar niet over hoe ik mijn tijdrit gereden heb. Ik denk dat ik een goede tijdrit heb neergezet. Ik had goede hoop dat ik eventueel zou kunnen winnen toen andere specialisten langzamer bleken. Uiteindelijk is vijftien seconden veel”, volgens de Italiaanse hardrijder. “Ik heb echt alles gegeven, maar er was er een sneller.”

Maandag had Affini de slag gemist in de waaiers, waardoor hij ondanks zijn goede tijdrit aankijkt tegen een achterstand van 1.12 minuut op de nieuwe klassementsleider Bissegger. “Om vandaag tussen de grote specialisten te eindigen geeft mij wel vertrouwen en een goed gevoel richting het EK en WK tijdrijden”, zegt hij. Zo hield Affini onder meer Stefan Küng en Tom Dumoulin achter zich.