Aerts en Van der Haar na demonstratie Van Aert: “Het is ongelooflijk”

Ver achter Wout van Aert vervolledigden Toon Aerts (2e) en Lars van der Haar (3e) het podium. Hun achterstand bedroeg bijna twee minuten, ze waren dan ook beide onder de indruk van de prestatie van de Belgische renner. “Het is ongelooflijk, eigenlijk. Je wist dat hij snel vooraan zou aansluiten, maar hij was wel heel snel vooraan”, vertelde Aerts zichtbaar onder de indruk aan Het Nieuwsblad.

Aerts was ondanks de grote achterstand tevreden met zijn resultaat. Hij kon dan ook het langste bij Van Aert blijven. Een val in de afdaling zorgde voor een definitieve kloof. “Misschien was de bandendruk iets te hard. De val zorgde er voor dat ik definitief moest lossen bij het hoge tempo dat Wout aan het ontwikkelen was. Voor mij was het wel een mooie plaats als runner-up.”

De renner van Baloise Trek Lions erkende ook de demonstratie van zijn collega. “Je wist dat hij snel vooraan zou aansluiten, maar hij was wel heel snel vooraan. Dat hij meteen doortrekt, duidt op heel veel zelfvertrouwen”, strooide Aerts met lof.

Ook Van der Haar onder de indruk

Van der Haar kende geen goede start en kwam pas na een tijdje terug op de voorgrond. “Ik weet niet wat me overkwam, maar ik raakte geen meter vooruit. Ik dacht dat het een ramp zou worden. Maar in de tweede ronde voelde ik meer power. Ik reed terug naar voren, alleen was er al eentje ver gaan vliegen.”

Ook Van der Haar was tevreden met zijn derde plaats. “Ik ben niet gevallen, dat scheelt. Maar met al de modder op het parcours en dat windje is het sowieso heel koud. Maar ik ben heel tevreden met derde plek”, vertelde hij na afloop met een glimlach.