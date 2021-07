Adrie van der Poel vooral opgelucht over zoon Mathieu: “Het is al eens anders afgelopen bij zo’n val”

Interview

Adrie van der Poel zag in zijn auto op zijn GSM hoe zoon Mathieu van der Poel vandaag zwaar ten val kwam tijdens de olympische mountainbike-wedstrijd in Izu. Net om valpartijen kijkt Van der Poel-senior tegenwoordig niet alle koersen meer. Ook was er veel commentaar om pas afgelopen donderdag naar Japan te reizen. “De kritiek die nu volgt is makkelijk gegeven; ik denk dat het een goede keuze was. Het is alleen jammer dat hij het tegendeel niet heeft kunnen bewijzen met een klinkend resultaat”, vertelt Adrie aan WielerFlits.

Vooraf had Mathieu van der Poel de nodige vraagtekens opgeroepen door pas afgelopen donderdag af te reizen naar Japan. Adrie zelf reed in 1990 het WK op de weg ook in het Aziatische land. Toen reisde de Nederlandse selectie pas drie dagen voordien naar Japan. “Niet te vergelijken”, vindt hij.

“Mathieu heeft nu van tevoren thuis gewerkt om te wennen aan de jetlag, al heeft hij daar eigenlijk nooit last van. Ook niet als hij de andere kant op vliegt. Je gaat op bed liggen en je rust. En eerlijk: zo’n groot verschil is het niet. Het podium na de wegkoers komt uit de Tour, die zijn ook pas vijf dagen voordien afgereisd. Daar hoor je niemand over. Het grote voordeel is dat hij thuis alle trainingen kon afwerken en daar niet.”

Deze morgen zat Adrie niet thuis voor de buis. Hij was in het Gelderse Otterlo, waar een hij een clinic gaf. Op de mountainbike, nota bene. “Ik heb het goed kunnen volgen. We zouden eerst samen met de groep de wedstrijd op tv bekijken. Het eerste stuk tot en met de val, heb ik in de auto op de parking gezien op mijn telefoon. Dat gebeurde nog toen ik aan het wachten was totdat ze me zouden oppikken om naar de locatie te gaan waar we zouden mountainbiken.”

“Eenmaal binnen bij de tv-uitzending, ben ik achteraan blijven staan. Het viel niet op dat ik er al was. Het was de bedoeling dat we daar naar een heel mooie wedstrijd zouden kijken. Dat is ook wel gebeurd, maar het is niet gelopen zoals dat ik had gehoopt.”

Kritiek

Adrie was vooral blij dat zijn zoon de val zonder kleerscheuren doorkwam. “Op social media heb ik alle consternatie rondom de plank gelezen. Op filmpjes zie je ook dat hij op de drop afrijdt en dat hij weet dat er iets achterligt. Als je vervolgens in de lucht hangt en je komt erachter dat het er níet is, dan kun je niets meer.”

“Heel de discussie die er is over het wel of niet weten van die plank, laat mij eigenlijk heel koud. Ik ben blij dat hij niets aan de val heeft overgehouden. Er zijn in het verleden renners slechter wegkomen na zo’n duik. Of het een fout is dat Mathieu niet wist dat die plank weg zou zijn in koers? Als hij 100% overtuigd is dat ‘em er ligt, dan heeft hij dat echt niet geweten. Ik ken hem, ik geloof hem op zijn woord.”

Wiens schuld het is dat Mathieu niet op de hoogte was van het weghalen van de plank in deze wedstrijd, laat Adrie in het midden. “Het verandert namelijk niets aan de feiten die nu op tafel liggen, dus dat heeft geen zin”, gaat hij verder. “En wat ik zei: zoals het nu lijkt heeft hij er niets aan overgehouden en dat is voor mij als vader het belangrijkste.”

De kritiek aan het adres van zijn zoon is echter niet mals. Hij had dit moeten weten, is de algemene strekking. “Hij was super goed voorbereid”, weerlegt zijn vader. “Hij heeft het parcours de laatste dagen heel goed verkend, veel meer en vaker dan dat hij voor een Wereldbeker doet. Volgens mij heeft hij niet meer kunnen doen. Hij was ook in de conditie die hij wilde.”

“Je ziet dat ook in de rondes na zijn val, waarin hij niet heel veel terrein verliest ten opzichte van de kop van de koers. Dat is niet evident na zo’n smak. Dat gaf aan dat-ie goed is. Naar het einde toe gaat dat wel meespelen en ga je de pijn meer voelen. Hij was er klaar voor”, gaat hij verder.

“Of hij Tom Pidcock geklopt zou hebben, laat ik even in het midden. Die was tiptop in orde, echt heel knap wat hij heeft laten zien. Maar podium had er voor Mathieu zeker in gezeten. Ik vind het daarom heel naar voor hem. Bewust of onbewust lees je toch berichten op social media. Dat doet wel zeer. Mensen – niet iedereen, wil ik vooropstellen – schilderen hem dan af als een loser. Wat voor recht van spreken hebben ze, vraag ik dan af?”

Adrie bijt van zich af: “Ik weet ongeveer wat hij de laatste drie weken gedaan heeft, na de Tour de France. Daar maak ik een diepe buiging voor en dat zeg ik niet omdat het mijn zoon is. Je moet overschakelen van de ene discipline naar de andere en dat is superknap. Oké, vandaag loopt dat dan helemaal in het water. Dat is wat het is.”

“Het negatieve commentaar, dat doet me dan toch wel het meeste zeer. Ik heb nog niet uitgebreid contact met hem gehad. Ik weet dat ik hem in zulke situaties met rust moet laten, hij wil dit zelf verwerken. Ik heb hem enkel het volgende berichtje gestuurd: ‘Super jammer voor je. Sterkte met de blessure.’ Hij antwoordt dan met: ‘Thanks’. Voila. Heel kort, zoals wij het altijd doen.”

Vader in plaats van analist

Adrie gaat morgen bij Mathieu langs, die dan alweer thuis is. “Een paar dagen rust en dan kan-ie daarna hopelijk weer lekker fietsen. Er volgen straks ook nog andere doelen van het jaar. Zijn plan is nu om weer terug op hoogtestage te gaan en dan eind augustus zijn rentree te maken in competitie. Het is nog niet duidelijk of dat de Benelux Tour is, of de Tour of Britain. Dat staat nog niet vast.”

“Daarna volgen wat losse koersjes en stort hij zich vol op het najaar. Daar zijn met het WK in België en Parijs-Roubaix ook nog twee vette prijzen te winnen. Neemt niet weg dat deze Spelen natuurlijk een enorme teleurstelling zijn. Hij heeft er heel hard voor gewerkt, hij wilde het heel graag en ik denk dat hij er ook klaar voor was. Ook de ondersteuning van de ploeg, de broers en bondscoach Gerben de Knegt in aanloop naar de Olympische Spelen, was geweldig.”

Veel gaat er niet voor nodig zijn om Mathieu op te beuren, denkt zijn vader. “Hij heeft nog wel wat meegemaakt, hè? Neem die valpartij in de Ronde van de Toekomst van 2015. Die knie heeft ons toen echt wel zorgen gebaard. Daarom denk ik dat hij dit snel vergeten is. Hij zal zeker nog kritisch naar een aantal punten kijken. Niet dat hij eraan twijfelt of hij zaken anders had moeten doen. De valpartij heeft beslist dat hij niet kon laten zien wat hij in zijn mars had en dat ze het wél goed aanpakten. Het is niet zomaar nattevingerwerk wat ze gedaan hebben. Of hij de val had kunnen voorkomen? Niet met de wetenschap die hij had.”