Adrie van der Poel teleurgesteld in Vlaamse media: “Werden helemaal afgemaakt”

Adrie van der Poel heeft een paar heftige dagen achter de rug. Het mediarelletje over ‘de balkjes’ is hem als parcoursbouwer niet in de koude kleren gaan zitten. “Ik heb best wel een vervelende week achter de rug”, vertelt hij voor de camera van WielerFlits.

De kritiek kwam vooral uit Belgische hoek. Van der Poel zou twee petten op hebben en de balken gelegd hebben op een plek die gunstiger is voor zijn zoon Mathieu.

“We werden door de Belgische pers vaak helemaal afgemaakt. Ik mag dat rustig zeggen en zal er ook niemand mee kwetsen”, aldus Van der Poel, die door de kritiek al heeft laten weten nooit meer een WK te gaan organiseren.

“Het veldrijden heeft een gigantisch potentieel en ik werk daar keihard voor. Ik zet me daar met hart en ziel voor in. Het doet dan soms best wat zeer als bepaalde mensen gaan zitten melken en zeiken.”

“Gelukkig krijg je dan wel de laatste twee dagen heel veel steun van de renners, ook van de toppers. En van de mechaniekers, waarvoor ik echt heb moeten knokken om ze niet door de mensenmassa naar de materiaalpost te laten lopen. Ik probeer het echt voor iedereen zo aangenaam en zo veilig mogelijk te maken.”

“Achteraf, als we nu terugkijken, zien we dat we er lang aan gewerkt hebben, maar ook dat het iets heeft opgeleverd.”

Het WK werd desalniettemin in schoonheid afgesloten met de overwinning van Mathieu, die na een zinderend duel Van Aert versloeg in de eindsprint.