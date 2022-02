Adrie van der Poel over rugblessure Mathieu: “Gaat de goede kant op, maar kort dag voor de klassiekers”

Mathieu van der Poel is deze week afgereisd naar Spanje, waar hij in alle rust verder werkt aan zijn revalidatie en conditie-opbouw. Aan de Costa Blanca werkte hij donderdag een rit van net geen honderd kilometer af met 1432 hoogtemeters. Wat wil dit zeggen met het oog op zijn voorjaar? Vader Adrie van der Poel tempert de verwachtingen. “Hij is nog niet aan het trainen, maar aan het fietsen”, citeert Wielerrevue.

Van der Poel werkte afgelopen week al een paar trainingsritjes af in België, maar donderdag toonde zijn Strava-account plots een activiteit in Spanje. Hoewel een deel van de selecties van Alpecin-Fenix en Plantur-Pura (de vrouwentak van het team) in dezelfde regio op stage zijn, werd Van der Poel volgens onze bronnen in zijn eentje gesignaleerd. In de regio van Calpe werkte hij donderdag een rit van net geen honderd kilometer (inclusief 1432 hoogtemeters) af in drie uur en vijftien minuten.

Van der Poel senior is echter duidelijk in gesprek met Wielerrevue. “Hij is nog niet aan het trainen, maar aan het fietsen. Daar zit een groot verschil in. Hij gaat pas weer trainen als de blessure over is en dat is nog niet het geval. Het gaat kort dag worden voor de klassiekers. Ik hoop dat hij in april weer aan de start staat, maar als het niet gaat, dan kan het zijn dat hij het voorjaar een keer moet overslaan.”

“Eerst moet die rug weer perfect in orde zijn. Het gaat in ieder geval wel de goede kant op”, laat de oudste Van der Poel weten. Van een eventuele terugkeer in competitie van Mathieu van der Poel is dus op dit moment nog geen sprake. Bij Alpecin-Fenix staan ze er ook op om hun goudhaantje in alle rust te laten herstellen.