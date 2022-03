Adrie van der Poel over blessure Mathieu: “Reacties niet meer zoals afgelopen jaren”

Het lijkt de goede kant op te gaan met de blessure van Mathieu van der Poel, die momenteel in Spanje zit en het trainingsvolume opvoert. “Af en toe heeft hij nog een reactie”, vertelt zijn vader Adrie van der Poel bij Extra Time Koers. “Maar wat ik wel geruststellend vind, is dat hij zegt dat het niet zo is als het de afgelopen jaren geweest is.”

Dat die periode achter Mathieu van der Poel ligt, maakt vader Adrie blij. “Want dat was af en toe niet meer leuk. Maar als je aan het afzien bent op de fiets, dan gaan andere dingen zeer doen en denk je niet aan die blessure. Maar dat was niet goed”, aldus Van der Poel senior, die ook aangeeft dat hij nog niet weet wanneer zijn zoon weer in actie komt. “Ik weet niet waar hij moet beginnen, hij moet beginnen als hij klaar is. Hij mag nog maar heel weinig of geen pijn meer hebben.”

De komende twee weken komt Mathieu in ieder geval nog niet in actie, volgens Adrie. De renner van Alpecin-Fenix verlengt zijn verblijf in Spanje. “Hij zit daar op zijn gemak. Hij is heel enthousiast over de locatie waar hij nu zit, hij gaat nog twee weken langer blijven. Dus hij gaat ook nog zeker twee weken niet koersen”, aldus Adrie, die benadrukt dat de vorm van zijn zoon nog moet groeien.

“Hij mist nog hardheid”

“Hij is nu drie of vier weken bezig. Het gaat wel goed, maar die trainingen zijn nog niet hetzelfde als koersen rijden van meer dan zes uur met een gemiddelde van 45 km/uur. Hij mist ook nog hardheid. Zijn laatste fatsoenlijke koers was eigenlijk de Tour van vorig jaar. Daarna ging het met horten en stoten.”