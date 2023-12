zondag 31 december 2023 om 15:57

Adrie van der Poel na spuugincident Mathieu: “Voor hetzelfde geld zeggen Van Aert en Pidcock: bekijk het maar”

Adrie van der Poel heeft in Het Laatste Nieuws gereageerd op het spuugincident van zijn zoon Mathieu tijdens de Wereldbeker in Hulst. De wereldkampioen was in de slotronde klaar met een groep boe-roepers langs het parcours, die naar verluidt ook bier en/of urine hebben gegooid, dat hij op hen spuwde. “Het is wel zonde dat een paar onverlaten zo’n hele cross kunnen verpesten”, zegt vader Adrie.

Van der Poel senior wijst naar het alcoholgebruik langs de kant. “Je hebt er altijd tussenzitten, hé. Het geeft aan met welk niveau van mensen we hier te maken hebben. Kijk, het is simpel. Als je niet de discipline hebt om het na twee pintjes stil te leggen, blijf dan thuis. En kijk rustig naar de wedstrijd vanuit je luie zetel”, geeft hij aan.

Als begeleider van het team rond Mathieu was Adrie bijna de hele week mee op pad, maar toen hoorde hij zijn zoon niet over de vele boe-roepers. Na de cross in Diegem zei MVDP ook al tegen WielerFlits dat hij het wel vond meevallen. Alleen na Gavere klaagde hij erover, volgens Adrie. “Persoonlijk ben ik er nooit mee geconfronteerd”, vervolgt hij. “Maar doorheen de jaren heeft het fenomeen blijkbaar wel meer en meer de kop opgestoken.”

Volgens de ‘oude’ Van der Poel moet het publiek de prestaties van Mathieu, maar ook van toppers Wout van Aert en Tom Pidcock, naar waarde schatten. “Als je ziet hoe Tom en Wout hier blijven vechten na hun pech… Voor hetzelfde geld zeggen ze: Foert, bekijk het maar. Maar nee, ze geven het beste van zichzelf. Dan moet je daar respect voor opbrengen, vind ik”, aldus Adrie.