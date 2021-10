Adrie van der Poel na podiumplaats Mathieu in Roubaix: “Drie weken geleden niet gedacht”

Adrie van der Poel is trots op zijn zoon Mathieu van der Poel, die zondag derde wist te worden bij zijn debuut in Parijs-Roubaix. De beste uitslag van Adrie in de Helleklassieker was een vierde plaats in 1983, dus hij is nu al ingehaald door Mathieu. “Het is zijn eerste Parijs-Roubaix, en dit biedt perspectief voor de toekomst”, zegt hij in gesprek met WielerFlits.

“Het was een heel moeilijke koers en ze zijn van heel ver begonnen”, aldus Van der Poel senior. “Er zijn aardig wat valpartijen geweest en daar is hij goed tussendoor geglipt, maar hij heeft wel twee keer van wiel moeten wisselen. Dat komt voor iedereen wel voor. Maar ik denk dat een weekend later beter was geweest voor Mathieu. Hij heeft natuurlijk een belabberde voorbereiding gehad. Met een extra week het net wél was geweest, nu was het net niet.”

“Maar ik moet wel zeggen dat hij een super knappe wedstrijd heeft gereden”, gaat hij verder. “Drie weken geleden had ik dit niet gedacht. Toen kon hij pas net weer gaan trainen (na een slepende rugblessure, red.). Op het WK reed hij vrij zuinig, maar vandaag koerste hij zoals hij dat graag doet. Misschien was hij iets te gretig, maar hij is ook wel uit het gevaar gebleven en het is gewoon knap wat hij gedaan heeft.”

‘Bij de andere twee zat net iets meer in de benen’

In de finale bleef Van der Poel over met Sonny Colbrelli en Florian Vermeersch. In de sprint had hij geen kracht meer over. “Het is altijd moeilijk, die sprint. Je moet in de huid van de renners kruipen. Als je gaat sprinten na 260 kilometer door weer en wind, dan gaat het niet erom hoe rap je bent. Dan gaat het erom wat nog in de benen zit. Dat was bij de andere twee net iets meer”, vindt Adrie.

“Ik ben absoluut trots. Het is zijn eerste Parijs-Roubaix, dat biedt perspectief voor de toekomst. Het kan zijn dat dit zijn beste uitslag ooit is geweest. Volgend jaar moet hij weer top zijn, maar ik denk dat Roubaix geschikt is voor de ploeg. Misschien is het dan droog en dan krijg je een andere koers.”