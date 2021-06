Adrie van der Poel: “Mathieu moet proberen het geel zo lang mogelijk te houden”

Video

Voor Adrie van der Poel was het een uniek moment om zijn zoon Mathieu in Mûr-de-Bretagne een etappezege en de gele trui in de Tour de France te zien pakken. “Hoelang hij in het geel rijdt? Voor hem is het nu zaak om te proberen die trui zo lang mogelijk te houden en gespaard te blijven van pech. En dan is er veel mogelijk”, vertelde hij voor de camera van WielerFlits.