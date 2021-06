Tour 2021: Mathieu van der Poel treedt met gele trui in voetsporen vader Adrie

Mathieu van der Poel is de nieuwe drager van de gele trui in de Tour de France van 2021. De Nederlander was de beste in Mûr-de-Bretagne en mag morgen in de gele trui van start. Daarmee treedt hij in de voetsporen van zijn vader Adrie, die het tricot in 1984 een dag droeg.

Van der Poel junior kreeg na afloop van de tweede etappe tijdens de ceremonie op het podium de gele trui om zijn schouders gehangen. Dit ritueel was zijn vader niet gegund. De ploeg Kwantum Hallen waar Adrie van der Poel in 1984 voor reed, had Jacques Hanegraaf en Van der Poel hoog in het klassement staan tijdens de eerste ritten van de Tour. Door middel van bonificatieseconden op de finishlijn van de vierde etappe wist de renner uit Bergen op Zoom de eerste plek in het algemeen klassement te veroveren.

Door een rekenfout werd echter niet Van der Poel, maar Ferdi Vandenhaute gehuldigd als nieuwe geletruidrager. Pas laat in de avond kwam de organisatie erop terug en kreeg Poelidoor alsnog de leiderstrui overhandigd in zijn hotelkamer. Na een dag in het geel te hebben gereden, kon de destijds 25-jarige renner het tricot alweer inleveren. Om vader Adrie wat betreft etappezeges bij te halen, moet Van der Poel nog minimaal een etappe winnen. Van der Poel senior won zowel in 1987 als in 1988 een etappe in de Tour.

Mathieu van der Poel heeft nu al meer gele truien dan zijn grootvader Raymond Poulidor. In zijn hele carrière lukte het PouPou nooit om de leiderstrui in de Tour te bemachtigen, ondanks zijn hoge eindklasseringen. De ‘Eeuwige tweede’ eindigde acht keer op het podium, maar werd door de veelvraten Jacques Anquetil en Eddy Merckx altijd van de hoogste trede afgehouden. Om zijn opa qua etappezeges te evenaren, moet MvdP nog even zijn best doen. Poulidor reed in zijn hele fietscarrière maar liefst zeven ritzeges bij elkaar.

Alpecin-Fenix is overigens de eerste ProContinentale ploeg sinds Team Europcar dat le Maillot Jaune in de gelederen heeft. Het Franse team had in 2011 tien dagen lang de leiderstrui in de ploeg met Thomas Voeckler. Titi veroverde het gele tricot na een ontsnapping in de negende etappe en wist de trui tot de negentiende rit te behouden. De rasaanvaller uit Schiltigheim sloot de Ronde van Frankrijk uiteindelijk als vierde af in het eindklassement, zijn hoogste klassering ooit. In de laatste tien edities slaagden uitsluitend WorldTour-ploegen erin om de leiderstrui te bemachtigen.

Van der Poel is de negentiende Nederlander in de leiderstrui. Voor de laatste Nederlandse geletruidrager hoeven we niet zo ver terug in de geschiedenis. Twee jaar geleden verraste Mike Teunissen vriend en vijand door in Brussel de openingsrit te winnen. De Limburger maakte een einde aan een geletruiloze periode van dertig jaar.

Overzicht van de Nederlandse geletruidragers

1. Joop Zoetemelk – 22 dagen in het geel (1x 1971, 1x 1973, 4x 1978, 6x 1979, 10x 1980)

2. Wout Wagtmans – twaalf dagen in het geel (7x 1954, 2x 1955, 3x 1956)

3. Gerrie Knetemann – acht dagen in het geel (2x 1978, 1x 1979, 1x 1980, 4x 1981)

4. Wim van Est – vier dagen in het geel (1x 1951, 1x 1955, 2x 1958)

Gerrit Voorting – vier dagen in het geel (1x 1956, 3x 1958)

6. Jelle Nijdam – drie dagen in het geel (1x 1987, 2x 1988)

Jan Raas – drie dagen in het geel (1978)

Teun van Vliet – drie dagen in het geel (1988)

9. Jan Janssen – twee dagen in het geel (1x 1966, 1x 1968)

Ab Geldermans – twee dagen in het geel (1962)

Gerben Karstens – twee dagen in het geel (1974)

Jacques Hanegraaf – twee dagen in het geel (1984)

Johan van der Velde – twee dagen in het geel (1986)

Mike Teunissen – twee dagen in het geel (2019)

15. Rini Wagtmans – één dag in het geel (1971)

Adrie van der Poel – één dag in het geel (1984)

Henk Lubberding – één dag in het geel (1988)

Erik Breukink – één dag in het geel (1989)

Mathieu van der Poel – één dag in het geel (2021)

Aantal renners: 19

Aantal gele truien: 76