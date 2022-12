Adrie van der Poel enthousiast over Wereldbeker Dublin: “Cross uit de oude doos”

De eerste editie van de Wereldbeker in Dublin is zeer goed ontvangen door de crosswereld. De renners waren na afloop enthousiast en ook Adrie van der Poel is zeer te spreken over het parcours. “Ik vecht al twintig jaar voor zulke parcoursen”, laat hij weten in de Play Sports-podcast Cross.

“Het was een hele mooie omloop, dit is nu echt puur veldrijden.” Wout van Aert, die afgelopen zondag de eerste Wereldbeker in Dublin voor mannen op zijn naam wist te schrijven, was na afloop vol lof over het parcours. Adrie van der Poel is eenzelfde mening toegedaan. “Ik was zeer verheugd over het parcours. Dat we eens niet een Belgische cross hebben, waarin we van boom tot boom rijden en vijf 180-graden bochten hebben.”

“Er zouden bij veel mensen toch de ogen geopend moeten zijn, want je ziet nu dat je echte wedstrijden krijgt. In Dublin maakt de zevende renner in koers nog kans, in een Belgische cross maakt de zevende renner – met alle respect – eigenlijk geen aanspraak op de overwinning. Het is heel mooi, breed, met mooie lange rechte stukken, maar het is toch technisch genoeg. Echt een cross uit de oude doos.”

Van der Poel senior hoopt in de toekomst vaker dit soort crossen te zien. “Ik vecht al twintig jaar voor zulke parcoursen, maar we krijgen het niet doorgedramd. Vorig jaar hebben we Besançon (in de Wereldbeker, gewonnen door Eli Iserbyt, red.) gehad, dat was schitterend. Ook in België hebben we met Zolder, Koksijde en Zonhoven enkele mooie parcoursen die zich onderscheiden van de meeste Belgische crossen.”

Rugproblemen

De wereldkampioen van Montreuil (1996) is om een andere reden ook geen fan van de (meeste) huidige veldritomlopen. Hij legt een link met de rugproblemen van zijn zoons. “Ik heb het daar drie weken geleden met Sven Nys over gehad, en Thibau zit in hetzelfde schuitje. En nog heel veel andere renners zitten of komen daarin te zitten. En dat ligt puur aan de parcoursen”, is hij van mening. “Van bocht naar bocht, en dan weer terug.”

“Qua loopstukken moet wat mij betreft verplicht in het reglement opgenomen worden: schuin omhoog lopen niet meer doen, want dat is zeer slecht voor je rug. Recht omhoog lopen kan wel, maar schuin omhoog is slecht. Dan staat je ene been altijd lager dan de andere. Vroeger heb ik er nooit renners over horen klagen, rugproblemen. Nu wel, en er gaan er nog meer komen.”