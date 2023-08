Adrián Bustamante aan het feest in Volta a Portugal

Etappe nummer acht van de Volta a Portugal is gewonnen door Adrián Bustamante. De Colombiaan overleefde de Portugese heuvels en maakte het af in de sprint. Mikel Iturria en Luis Angel Maté moesten vrede nemen met de podiumplaatsen.

De achtste etappe van de Volta a Portugal was een typische rit waar het alle kanten uit kon. Door de vele hellingen onderweg konden de klassementsrenners ten aanval trekken, maar aan de andere kant was het ook niet zó zwaar. Ook de punchers maakten met andere woorden kans op de zege.

Uiteindelijk werd er in aankomstplaats Fafe gesprint met een kleine groep. Bustamante had nog de sterkste sprint in huis, hij versloeg Spanjaarden Iturria en Maté. De leiderstrui van Colin Stüssi kwam niet in gevaar.