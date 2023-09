zaterdag 16 september 2023 om 12:21

Adriaan Helmantel vindt nieuwe uitdaging bij Intermarché-Circus-Wanty

Adriaan Helmantel gaat zich volgend jaar vervoegen bij het trainersteam van Intermarché-Circus-Wanty. Voor Helmantel is het een nieuwe uitdaging nadat hij stopte als bondscoach bij de KNWU. “Ik was snel overtuigd na mijn eerste gesprek met Aike Visbeek.”

“Na vijf mooie jaren als bondscoach van de KNWU kijk ik erg uit naar deze nieuwe uitdaging bij Intermarché-Circus-Wanty. Ik herinner me uit mijn tijd bij Team Sunweb hoeveel voldoening het me gaf om nauw samen te werken met de atleten en me dagelijks als team voor te bereiden op gemeenschappelijke doelen”, vertelt Helmantel op de site van zijn nieuwe ploeg.

Visbeek vertelt over zijn nieuwe collega: “Om de begeleiding van onze groeiende groep jonge talenten voort te zetten, wilden we een ervaren trainer aantrekken. Ik ben erg blij dat Adriaan Helmantel deze rol op zich zal nemen. Adriaan heeft gewerkt met zowel jonge talenten als renners van wereldklasse zoals John Degenkolb, Tom Dumoulin of Marcel Kittel. Hij was een van de breinen achter de wereldtitels ploegentijdrit van de vrouwen- en mannenploeg van Sunweb in 2017.”