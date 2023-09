woensdag 6 september 2023 om 12:22

KNWU moet op zoek naar nieuwe bondscoach: Adriaan Helmantel stopt ermee

Adriaan Helmantel heeft besloten om na vijf jaar te stoppen als bondscoach bij de KNWU. De 42-jarige oud-renner was bondscoach wegwielrennen voor de junioren en U23-mannen. Daarnaast was hij tot en met de Olympische Spelen van Tokio actief als bondscoach van de duurselectie in het baanwielrennen.

Helmantel blikt op de website van de KNWU terug op zijn periode als bondscoach. “Mijn eerste jaar was er gelijk een met hoogte- en dieptepunten. Tijdens het WK wegwielrennen (die van 2019 in Yorkshire, red.) kwam Nils Eekhoff als eerste over de streep, na een mooie koers van de ploeg en Nils. Maar Nils is nooit gehuldigd als wereldkampioen, een halfuur later was hij de titel kwijt. Dat was echt een WK met mixed feelings.”

Helmantel beleefde echter ook genoeg mooie momenten als bondscoach, en dan met name op de baan. “Daar heb ik ook veel plezier van gehad. Met als afsluiter de Olympische Spelen in Tokio, waar Kirsten Wild naar het brons reed op het omnium. Ik heb tijdens de wedstrijden, maar ook buiten de koers, mooie momenten beleefd met alle sporters.”

Nieuwe uitdaging

De voormalig wielrenner zal nog tot en met het Europees kampioenschap in Drenthe aanblijven als keuzeheer. Daarna is het tijd voor een nieuwe uitdaging. “Ik kijk ernaar uit om deze periode bij de KNWU af te sluiten met een EK in eigen land, en tegenwoordig ook mijn thuisprovincie en -gemeente. Dat wordt een mooi moment. Ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging, daar wordt binnenkort meer over bekend.”

Technisch directeur Wilbert Broekhuizen is Helmantel dankbaar voor de bewezen diensten. “In het opleiden van talenten speelde Adriaan de afgelopen periode een belangrijke rol. Het is jammer om hem na vele jaren, en met mooie resultaten, te zien vertrekken. Graag wil ik Adriaan bedanken voor de samenwerking. Ik wens hem veel succes bij zijn nieuwe uitdaging.”