Adriaan Helmantel over Gent-Wevelgem U23: “Rick Pluimers heeft het niveau voor winst”

Nederland start zondag in Gent-Wevelgem/Kattekoers U23 om te winnen. Bondscoach Adriaan Helmantel had bij zijn selectie te maken met het feit dat veel van zijn kandidaten actief zijn in de Tour de Normandie en de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali. Toch trekt hij met ambities naar Ieper. “Rick Pluimers is onze vooruitgeschoven man; hij kan winnen”, vertelt Helmantel aan WielerFlits. Owen Geleijn heeft overigens vrijdag positief getest op corona. Bodi Del Grosso (ABLOC CT) vervangt hem.

Helmantel overlegde volgens zijn kenmerkende manier eerst met de teams. “Dat doe ik al jaren. Ik selecteer renners die beschikbaar zijn en bovendien weten de ploegen zelf het beste wie er op training goede vorm laat zien of wie er deze winter stappen gemaakt hebben. Dat wil ik dan terugzien in koersen, maar die zijn er op beloftenniveau nog niet veel geweest. Dat maakt het maken van een selectie op dit moment lastig, zeker na de twee lastige jaren die achter ons liggen”, doelt hij op corona.

De bondscoach geeft aan dat hij het liefst iedereen beschikbaar had om resultaat te rijden in Gent-Wevelgem. “Maar ik zal nooit Normandië overrulen. Als iemand zo’n koers kan rijden, dan is dat voor zijn ontwikkeling ook goed. Alleen heeft dat wel invloed op de selectie gehad. Anderzijds geeft het jongens die net iets minder in de picture staan, juist weer een kans. Een van mijn taken is om ook aan talentontwikkeling te doen. Naar Gent-Wevelgem gaan we met een mix tussen afmakers en eerstejaars.”

Een van de jongens die de bondscoach graag zelf een keer aan het werk ziet, is de 20-jarige Roel van Sintmaartensdijk. “Hij heeft kwaliteiten, maar door de lastige twee coronajaren heeft hij dat nog niet heel vaak kunnen laten zien. Hij is altijd bij mij in beeld geweest en VolkerWessels liet me weten dat hij op training heel sterk rijdt. Afgelopen week werd hij ook vierde in Olympia’s Tour. Dan wil ik zo’n jongen ook een keer aan het werk zien en dat kan heel mooi in deze UCI Nation’s Cup-koers.”

Pluimers voor winst

Ook laatstejaarsbelofte Rick Pluimers van Jumbo-Visma Development is erbij. Helmantel verwacht van hem een resultaat in de UCI Nation’s Cup U23-wedstrijd. “Rick heeft de afgelopen wedstrijden hartstikke goed gereden, hij heeft echt indruk op mij gemaakt. In deze koers heeft hij echt het niveau om mee te doen voor winst. De andere jongens ook, maar Rick heeft echt overtuigd. Casper van Uden rijdt ook heel sterk momenteel. Hij was er normaal bij geweest, als hij Normandië niet had gedaan.”

De 21-jarige sprinter is daar overigens uitstekend op dreef. Het talent van Team DSM Development won al twee etappes. Overigens kreeg Helmantel nog met twee tegenslagen te maken. Owen Geleijn testte vrijdag positief op corona. Hij werd vervangen door Tibor Del Grosso, maar hij testte op zijn beurt zaterdagochtend óók positief. In extremis is diens broer Bodi opgeroepen, die na de Wim Hendriks Trofee van zaterdagmiddag naar België reist.

Nederlandse selectie voor Gent-Wevelgem/Kattekoers U23 2022

Lars Boven (Jumbo-Visma Development)

Joost Brinkman (Team DSM Development)

Bodi Del Grosso (ABLOC CT)

Roan Konings (Metec-Solarwatt)

Rick Pluimers (Jumbo-Visma Development)

Roel van Sintmaartensdijk (VolkerWessels)