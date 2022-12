Adriaan Helmantel over de kunst van het opleiden: “Het talent van Dumoulin was uniek”

Ride

Adriaan Helmantel is KNWU-bondscoach van de junioren en de beloften, de volgende generatie toppers. Een van zijn voormalige poulains zwaaide dit jaar af: Tom Dumoulin. In de nieuwe RIDE Magazine gaat Helmantel uitgebreid in op zijn vak, hoe de toekomst van het Nederlandse wielrennen eruit ziet én of er een nieuwe Tom Dumoulin aankomt.

Helmantel noemt Dumoulin een coureur speciale. “Hij kon de hele week bellen en mokken dat het niet liep. Maar als er ’s weekends koers was, reed-ie wel kneiterhard. Bij Dumoulin zag ik snel dat hij heel veel talent had, al had ik nooit durven vermoeden dat hij ooit een grote ronde zou winnen en een wereldtitel zou pakken.”

“Toch heb ik mezelf weleens afgevraagd tijdens een trainingskamp op de Col de Rates, als hij en verbluffende twintig-minuten-test had afgewerkt: ‘Klopt dit wel? Is die vermogensmeter niet gewoon kapot?’. Inspanningen van vijf tot 25 minuten, daar was Tom exceptioneel en uitzonderlijk goed in.”

Dat combineerde Dumoulin volgens zijn trainer met een ijzeren wil. “Het echte vuur, die verbetenheid, dat zag je tot uiting komen op Cumbre del Sol in de Ronde van Spanje 2015 en ook op Oropa in de Giro d’Italia die hij won in 2017. Tom is altijd een boeiende persoon geweest om mee te werken. Naast dat hij de lat voor zichzelf heel hoog heeft gelegd, vroeg hij dat ook van anderen.”

“Tom is iemand met een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Ook richting zijn medemens. Dat heb ik altijd gewaardeerd. Maar dat heeft hem ook in de weg gestaan. Hij is misschien te weinig de egoïstische klootzak geweest”, vindt Helmantel.

Operatie Egel

Kunst en Helmantel zijn overigens onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Adriaan is de zoon van schilder Henk Helmantel. Een dag per week werkt hij in het museum van zijn vader. Adriaans meest dierbare kunststuk is Het Egeltje. Samen met zijn vriendjes vond hij het dode diertje als kind in de tuin in Westeremden, Groningen. Het inspireerde zijn vader om er een doek van te schilderen.

Het werd een schilderij met een verhaal. Toen er rond de eeuwwisseling namelijk 37 kunststukken uit Museum Helmantel werden gestolen, kreeg de zaak bij de politie de naam Operatie Egel. Wonderwel keerden alle werken terug.

“De maakbaarheid van een nieuwe Tom Dumoulin, daar geloof ik niet in”, zegt Helmantel. “Tom is zo’n uniek mens. Je kunt zo’n kunstwerk wél verpesten. De ingrediënten van een talent als Dumoulin, zullen er moeten zijn. In de breedte kun je talentontwikkeling wel vergemakkelijken. Meer financiële middelen, meer mankracht, betere keuzes maken. Je bereikt daar meer mee.”

“Maar een nieuwe Tom Dumoulin of Mathieu van der Poel opleiden, dat is een geschenk. Uniek talent kun je niet maken. En je moet er het juiste mee doen. Alleen dan krijgt Nederland heel misschien een nieuwe winnaar van de Tour de France.”

