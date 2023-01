Adne van Engelen wint koninginnenrit Tour of Sharjah, Johnny Hoogerland 34e

Adne van Engelen heeft de koninginnenrit van de Tour of Sharjah (2.2) op zijn naam geschreven. De 29-jarige Nederlander van Roojai Online Insurance bleef zijn ploeggenoot Ariya Phounsavath voor op de slotklim naar Al Suhub. Hij is ook de nieuwe leider in het klassement. Johnny Hoogerland, die als gastrenner even is teruggekeerd in het peloton, eindigde als 34e in de bergetappe.

De vierde etappe van de Tour of Sharjah kende een relatief vlakke aanloopfase, maar de laatste 6,4 kilometer liepen steil omhoog. De klim naar finishplaats Al Suhub had namelijk een gemiddeld stijgingspercentage van 8,3%. Op deze beklimming werd de strijd beslecht. Van Engelen toonde zich de beste klimmer en kwam als eerste boven, achttien seconden voor Phounsavath. In het algemeen klassement leidt de Nederlander, die afgelopen winter de overstap maakte van Bike Aid naar het Thaise Roojai Online Insurance, met vijftien tellen voorsprong op zijn ploeggenoot.

Hoogerland kwam een kleine drieënhalve minuut na Van Engelen als 34ste binnen. De Zeeuw deed dat in het gezelschap van Grega Bole. Bole is ook degene die de 39-jarige Hoogerland had uitgenodigd om als gastrenner bij Shabab Al Ahli Cycling Team, het clubteam waar de Sloveen tegenwoordig voor rijdt, mee te doen aan de Tour of Sharjah.

De Tour of Sharjah eindigt dinsdag met een 72 kilometer lange etappe van Al Dhaid naar Noor Island. In deze slotrit zitten geen noemenswaardige obstakels meer. Van Engelen lijkt aldus op weg naar de eindwinst.