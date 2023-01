Van Engelen verzekert zich van eindwinst Tour of Sharjah, top-30 voor Hoogerland

Adne van Engelen heeft de Tour of Sharjah (2.2) op zijn naam geschreven. De 29-jarige Nederlander, die in de koninginnenrit van maandag de macht had gegrepen, zag zijn leiderstrui in de slotrit niet meer in gevaar komen. Van Engelen zijn ploeggenoot Lucas Carstensen maakte het feestje voor Roojai Online Insurance compleet door op de slotdag naar de zege te sprinten.

De vijfde en laatste etappe van Tour of Sharjah ging van Al Dhaid naar Noor Island. Onderweg lagen geen noemenswaardige obstakels, waardoor een massasprint het meest waarschijnlijke scenario was. En inderdaad, na nauwelijks 72 kilometer vochten de snelle mannen het uit. Carstensen trok daarbij aan het langste eind. Van Engelen, die een voorsprong van vijftien seconden verdedigde ten opzichte van Ariya Phounsavath (eveneens Roojai Online Insurance), finishte in het peloton en pakte dus de eindzege.

Hoogerland

Grega Bole eindigde als tweede in de slotrit. De Sloveen rijdt tegenwoordig voor het clubteam Shabab Al Ahli Cycling en had tijdens de Tour of Sharjah een gastrenner meegevraagd: Johnny Hoogerland, zijn voormalige ploeggenoot bij Vacansoleil. De 39-jarige Zeeuw stond na vier etappes 28ste in het algemeen klassement, op een kleine vier minuten van Van Engelen. Na de slotrit was daar niets aan veranderd.