Addy Engels: “Primoz Roglic was gisteren bijna niet aanspreekbaar”

Jumbo-Visma moet herbronnen in de Vuelta a España na de opgave van zijn klassementskopman Primož Roglič. De grote uitdager van rodetruidrager Remco Evenepoel kwam dinsdag in de finale van de zestiende etappe hard ten val en is te gehavend om zijn weg te vervolgen. Ploegleider Addy Engels spreekt over een ‘enorme teleurstelling’. “Primož was gisteren bijna niet aanspreekbaar.”

Engels keek voor de start van de zeventiende etappe naar Monasterio de Tentudía met Het Laatste Nieuws terug op een bewogen dag. “Dit is natuurlijk enorm balen. We waren er klaar voor om nog een week te wachten en we hadden nog altijd het idee dat het er in zat. We begonnen gisteren ook heel erg goed. Het is bizar en onwerkelijk dat iets wat bijna niet lukt, tijdwinst boeken, lukt, maar dat het dan alsnog misgaat in de laatste 200 meter. Dit is een enorme klap.”

Er leek gisteren niets aan de hand voor de Sloveense klassementsrenner van Jumbo-Visma op weg naar Tomares. Hij plaatste in de laatste drie kilometer een demarrage, die door slechts vier sprinters gevolgd kon worden. In de laatste rechte lijn ging Roglič echter op aparte wijze hard onderuit, waarna hij onder het bloed en flink geschaafd de finish bereikte.

“We hadden nog altijd de strijdlust om te knokken”

“Het zag er gisteren (dinsdag, red.) al niet goed uit en als je dan de beslissing moet nemen dat hij niet kan starten… Dan stort het even in. Ik kan nog altijd niet zeggen wat er precies is gebeurd. Er was geen bruuske beweging of iets dergelijks. Ik denk dat het gewoon een ongelukkig race-incident was. Brute pech”, aldus Engels.

Roglič, in 2019, 2020 én 2021 winnaar van de Vuelta, was na de finish zichtbaar aangeslagen. Engels: “Primož was gisteren in het begin bijna niet aanspreekbaar. Het is voor hem natuurlijk een enorme teleurstelling. De uitkomst zullen we nooit weten, maar we hebben laten zien dat we bereid waren om te blijven vechten. Mensen onderschatten de laatste week. We hadden nog altijd de strijdlust om te knokken tot Madrid.”