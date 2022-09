Addy Engels: “Ik verwacht vandaag wel iets bij de klassementsrenners”

De renners in de Vuelta a España krijgen vandaag weer een bergetappe voorgeschoteld. De rit eindigt namelijk op de top van de Peñas Blancas, een beklimming van goed twintig kilometer aan ruim 6%. Addy Engels, een van de ploegleiders van Jumbo-Visma, verwacht in de finale wel strijd tussen de klassementsrenners.

In de twaalfde etappe keert de Vuelta terug naar zijn natuurlijke habitat, de bergen, al gebeurt dat pas helemaal op het einde. De aanloop naar de slotklim, die begint in Estepona, is nog behoorlijk vlak en voert langs de Spaanse zuidkust. Met 192,7 kilometer is het overigens de langste etappe van deze ronde. “De slotklim is lang en slopend. Het gaat opnieuw heel warm zijn en de etappe is ook weer lang”, blikt Engels op de website van Jumbo-Visma vooruit.

“Het zal dus een andere slotbeklimming worden dan we tot nu toe hebben gezien in deze Vuelta. Ik verwacht dat een groep vluchters zal strijden om de dagzege. Het controleren van de koers wordt steeds lastiger. Verschillende ploegen zijn al een aantal renners kwijt. Ik verwacht morgen wel iets bij de klassementsrenners. Die kansen die gaan komen, moeten gepakt worden.”

Na elf etappes is duidelijk dat titelverdediger Primož Roglič voorlopig zijn meerdere moet erkennen in Remco Evenepoel, maar ook Engels heeft de moed nog niet opgegeven. “Als de mogelijkheden er zijn, moeten we die grijpen. Het weekend wordt ook heel zwaar, maar het is niet zo dat we bij voorbaat zeggen dat we daar op wachten.”