Adam Yates tegengehouden door wind: “Wat je ook probeerde, je kwam niet weg”

Adam Yates plaatste in de finale van de Vuelta-etappe naar de Picón Blanco meerdere aanvallen, maar de Brit van INEOS Grenadiers kwam niet weg. “Ik heb het een paar keer geprobeerd, maar er stond flinke tegenwind daarboven. Dus wat je ook probeerde, je kwam niet ver weg”, aldus Yates, die uiteindelijk als achtste over de streep kwam.

“Ik was heel teleurgesteld na gisteren, omdat ik tijd verloor door een onnozele valpartij. Daarom wilde ik echt iets proberen vandaag”, vertelt de klimmer na afloop van de aankomst op Picón Blanco. Yates is na Egan Bernal de tweede klimmer van INEOS Grenadiers in het nieuwe klassement. “We hebben meerdere kaarten om te spelen. Ik heb gisteren wat tijd verloren, maar doe nog altijd mee. Hopelijk kunnen we blijven aanvallen.”

Yates ging ook nog even in op zijn voorbereiding. “Ik heb goed getraind en mij goed voorbereid, ook al heb ik flink wat problemen gehad met de jetlag na de Olympische Spelen. Het heeft mij een week of twee gekost om weer terug in mijn routine te komen”, geeft hij aan. “Maar nu zijn we hier en hoop ik dat het zo blijft gaan.”