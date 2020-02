Adam Yates over UAE Tour: “Ik richt me op de twee bergritten” vrijdag 21 februari 2020 om 10:38

Adam Yates begint zondag aan zijn seizoen in de UAE Tour. De Britse klimmer is de vooruitgeschoven pion bij Mitchelton-Scott. “Ik richt me vooral op de twee bergetappes. Ik ben in staat om een goed klassement te rijden, mits ik gevrijwaard blijf van pech”, zo vertelt Yates in een persbericht.

“Het is mooi om weer aan een nieuw wielerseizoen te beginnen, zeker omdat het mijn eerste deelname is aan de UAE Tour. Ik heb een hele goede winter gedraaid en ben benieuwd waar ik nu sta. Ik richt me alleen op de twee etappes met aankomst bergop, aangezien het mijn eerste wedstrijd van het seizoen is.”

“Ik ben wel in staat om een goed klassement te rijden, maar ik hoop ook weer koersritme op te doen en de goede benen te vinden”, aldus Yates, die assistentie krijgt van Jack Bauer, Tsgabu Grmay, Michael Hepburn en Callum Scotson. Mitchelton-Scott heeft ook twee rappe mannen geselecteerd: Luka Mezgec en Kaden Groves.

De 31-jarige Mezgec reed dit seizoen al de Ronde van Valencia en de Clásica de Almería, maar zoekt nog naar zijn eerste zege van het seizoen. De tien jaar jongere neoprof Groves won begin deze maand al twee ritten in de Herald Sun Tour en kan wellicht uithalen in de etappe met aankomst op de steile Hatta Dam.

Selectie Mitchelton-Scott voor UAE Tour (23-29 februari)

Jack Bauer

Tsgabu Grmay

Kaden Groves

Michael Hepburn

Luka Mezgec

Callum Scotson

Adam Yates

