vrijdag 1 maart 2024 om 16:11

Adam Yates ontbreekt in sterke selectie UAE Emirates voor Tirreno-Adriatico na hersenschudding

Adam Yates zal volgende week nog niet in actie komen in Tirreno-Adriatico. De klimmer liep een hersenschudding op na een harde valpartij in de UAE Tour en is daar nog niet van hersteld. Zijn ploeg kan desalniettemin een sterke ploeg aan de start brengen van de Italiaanse rittenkoers.

“Hij zal tijd nodig hebben om te herstellen. Het medische team zal hem blijven monitoren, ook neurologisch, vertelde ploegdokter Adrian Rotunno na de val in de UAE Tour. Het is nog niet bekend wanneer de Brit zijn rentree zal maken.

Met onder meer Juan Ayuso, Isac Del Toro en Marc Hirschi is de ploeg van UAE Emirates voor Tirreno-Adriatico wel sterk. Hetzelfde zien we terug in de selectie voor Parijs-Nice, waar onder anderen João Almeida, Finn Fisher Black, Jay Vine en Brandon McNulty in actie zullen komen.

Seizoensdebuut Almeida

Voor Almeida is Parijs-Nice overigens zijn eerste koers van het seizoen. “Ik ben heel enthousiast en gemotiveerd om er weer aan te beginnen. Het off-season heeft lang geduurd, maar het zal een lang jaar wachten. Het loont dus om geduldig te zijn”, vertelt de Portugees in een persbericht van zijn team. “Het is mijn eerste koers, dus ik weet nog niet echt waar ik sta. In het verleden eindigde ik hier al in de top-10 (vorig jaar nog tweede, red.), maar dit jaar hoop ik op meer”, blijft Almeida wat op de vlakte.