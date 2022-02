Adam Yates onder de indruk: “Tien klimmers, en daarna komt die grote Ganna”

Adam Yates is onder de indruk van Filippo Ganna, die in de bergetappe van de UAE Tour naar Jebel Jais tot de top onderdeel was van de favorietengroep. De Italiaanse tijdrijder liep net de leiderstrui mis, omdat ritwinnaar Tadej Pogačar een gaatje van drie seconden pakte. “De top-10 bestaat uit klimmers, en daarna komt die grote gast”, zegt Yates na afloop.

“Ganna staat nu tweede”, begint de Britse klimmer van INEOS Grenadiers over zijn ploegmaat. “We reden als ploeg een goede rit, al is het op deze klim moeilijk om het goed te doen. Het was de hele tijd 5% en ook de wind speelde een rol, dus probeerden we wat terughoudend te koersen. Luke Plapp deed geweldig werk door gaten te dichten, en zijn aanval in de finale was indrukwekkend. En die grote Ganna (die elfde werd, red.) zat er nog bij!”

Zelf werd Yates, die een spervuur aan demarrages op Jebel Jais overleefde, tweede in de etappe. “Ik zat mee met Pogačar, maar hij is best snel op dit soort aankomsten, he? Dit was het beste wat we konden. Maar we zeggen ook continu dat zaterdag de echt zware klim volgt”, doelt hij op de bergetappe naar Jebel Hafeet.

Sterke Luke Plapp

Plapp werd door Yates al aangehaald. De Australische kampioen was erg actief in de slotfase, maar kwam niet weg. Uiteindelijk verloor hij zestien seconden op Pogačar. “Ik heb geen woorden nu”, zegt hij na afloop. “Dit was wel leuk. We hadden de rit goed onder controle, maar het was te makkelijk om gewoon tempo omhoog te rijden. Het was voor het peloton te makkelijk om een gaatje dicht te rijden.”

“We hebben het wel geprobeerd en Adam is tweede geworden, dus we staan er goed voor richting de slotdag. Daar kan alles gebeuren”, weet Plappy. “We maken nog altijd kans. Zelf had ik heel goede benen vandaag. Ik wist niet waar ik zou staan in de WorldTour, maar ik ben hier heel blij mee. Maar de renner van de dag is toch wel Ganna. Het was geweldig om hem te zien rijden en bijna de leiderstrui te zien pakken.”

In het algemeen klassement staat INEOS Grenadiers na de eerste bergrit met twee renners in de top-4. Ganna staat tweede en volgt op twee seconden van leider Pogačar, terwijl Yates vierde is en tegen een achterstand van vijftien seconden aankijkt.