Adam Yates: “Ik moest wel op tijd versnellen, maar het was niet goed genoeg”

Adam Yates maakte vandaag indruk in Milaan-Turijn, maar de Brit had de pech dat één renner in staat was om zijn tempo te volgen. Yates slaagde er op de slotklim van Superga niet in om Primož Roglič van zich af te schudden en was vervolgens kansloos in de sprint. “De sterkste heeft gewonnen”, concludeert Yates dan ook in het flashinterview.

De voor INEOS Grenadiers uitkomende Yates gooide op de slotklim als eerste topper de knuppel in het hoenderhok. Yates wist zo zijn concurrenten te lossen, met uitzondering van Roglič. “In mijn laatste wedstrijden reed ik afwachtend, nu probeerde ik al te gaan van onderaan de voet. Ik moest ook wel op tijd versnellen om Roglič te kloppen, maar hij bleek nog genoeg over te hebben in de laatste vijfhonderd meter.”

Ronde van Lombardije

Yates moest eerder in de wedstrijd, op de eerste beklimming van Superga, nog een scheve situatie rechtzetten. De Brit zat namelijk net iets te ver op het moment dat het peloton in waaiers werd getrokken. “We zaten op zich wel goed van voren, maar enkele renners van concurrerende ploegen lieten een gat vallen. We moesten daardoor in de achtervolging. Ik moet de jongens bedanken, want we slaagden er weer in om aan te sluiten.”

“Ik kon daarna mijn ding doen op de laatste klim, maar het was niet goed genoeg. Zaterdag (als de Ronde van Lombardije op het programma staat, red.) ga ik het weer proberen. De conditie is er”, aldus Yates, die afgelopen zaterdag ook al vierde was in de Giro dell’Emilia.