Adam Yates grijpt gele trui na broedertwist: “Mocht ervoor gaan van Tadej Pogacar”

“Ik weet niet wat ik moet zeggen”, zo begint Adam Yates het flashinterview nadat hij zojuist de openingsrit van de Tour de France 2023 had gewonnen. De Britse klimmer van UAE Emirates klopte uitgerekend zijn tweelingbroer Simon Yates (Jayco AlUla) na een tweestrijd in Bilbao.

“We wilden iets opzetten voor Tadej en hij viel aan”, doelt Yates op de slotklim van de Côte de Pike, waar de koers uit elkaar spatte. “Maar ik kwam in de afdaling terug van achteren en kon vanuit de slipstream wegrijden. Toen kwam ik samen voorop met Simon. Ik wist eerst niet of ik mocht meewerken, maar ik hoorde van Tadej dat ik ervoor mocht gaan.”

Adam wist dat zijn tweelingbroer Simon in vorm was. “Ik wist dat het goed ging met hem, want ik spreek hem elke dag. We zijn heel close en om dit te delen, dat is heel speciaal. Hij loste mij op een stukje nog wel bijna”, lacht hij. “Maar ik ben heel blij.”

In de Tour de France van 2020 droeg Yates ook al vier dagen de gele trui. “Die had ik al een paar jaar geleden, dat was al speciaal, maar ik blijf met beide voeten op de grond. Het is duidelijk dat we hier zijn voor Pogačar, the boss. We moeten nog drie weken. Het plan was om goed te beginnen en er waren wat twijfels over twee kopmannen. Maar als ik dit kan doen voor de ploeg, dan verlicht dat de druk en dat is perfect. Maar de komende weken gaan we vol voor Tadej.”

