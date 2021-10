Adam Yates derde in Lombardije: “Je hebt soms een beetje geluk nodig”

Derde in de Ronde van Lombardije, daar kon Adam Yates wel mee leven na afloop. De Brit van INEOS Grenadiers was naar eigen zeggen niet goed genoeg om mee te doen voor de overwinning. “Op het moment dat Pogačar ging, dacht ik: oef, dit gaat pijn doen“, vertelde Yates na afloop aan Cyclingnews.

Yates begon als een van de topfavorieten aan de Ronde van Lombardije, na sterke prestaties in de Giro dell’Emilia en Milaan-Turijn, maar ook de Brit moest passen bij de versnelling van Pogačar. “Ik had het daarvoor al lastig. Dat kwam niet alleen door de beklimmingen, maar ook vanwege de afdalingen. Het was een ontzettend technisch parcours en dus was het zaak om constant bij de les te zijn, zodat je niet voor verrassingen kwam te staan.”

“Dat vergt erg veel energie en we begonnen allemaal redelijk à bloc aan de beklimming”, doelt Yates op de Passo di Ganda, de belangrijkste scherprechter op het parcours. “Ik probeerde nog de sprong naar voren te wagen, maar ik beschikte aan het einde gewoon niet meer over de juiste benen.” In de absolute slotfase leek Yates genoegen te moeten nemen met een achtste of negende stek, aangezien hij (met Primož Roglič) moest lossen op het laatste klimmetje in Bergamo.

De achtervolgers reden na het klimmetje echter niet vol door en dus konden Yates en Roglič in extremis weer aansluiten. De Brit profiteerde optimaal en spurtte nog naar de derde plaats, achter winnaar Pogačar en Fausto Masnada. “Aan het einde had ik gewoon wat geluk. Dat heb je soms ook nodig en vandaag was zo’n dag. Het is mooi om het seizoen zo af te sluiten. Ik ben behoorlijk tevreden met deze derde plaats. Ik heb dit jaar best constant gepresteerd. Dat is goed.”