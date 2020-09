Adam Yates behoudt gele trui: “Er was weinig meer te winnen” donderdag 3 september 2020 om 18:21

Adam Yates reed vandaag voor het eerst in de gele leiderstrui en de Brit mag ook morgen rondfietsen in het felbegeerde tenue. De renner van Mitchelton-Scott kende geen problemen op weg naar Mont Aigoual. “Het was geen hele zware finish”, zo vertelde Yates in het flashinterview.

“We moesten de hele dag in de achtervolging op een sterke vluchtgroep. Veel renners wilden daar deel van uitmaken. Het was lastig te controleren, maar we hebben het heel goed gedaan. Ik had in de finale ook nog Mikel Nieve en Esteban Chaves bij me”, aldus Yates. “Het was op de slotklim lastig om het verschil te maken.”

“De vluchtgroep had een mooie voorsprong en de bonificatieseconden waren al weg. Er was kortom weinig meer te winnen. Het heeft ook geen zin om moeite te doen voor een paar seconden. Ik besloot dan ook niet aan te vallen. We hebben uiteindelijk op een goede manier de gele trui verdedigd. Ik hoop de trui met eer te dragen.”

Morgen krijgen de renners weer een sprintersvriendelijke etappe voorgeschoteld. “En dan volgen er twee etappes in de Pyreneeën. Het zijn bovendien ritten met meerdere beklimmingen, wat het heel erg lastig maakt. We hebben echter een sterke ploeg. Of ik nu voor het klassement ga? Ik bekijk het echt dag per dag. Ik wil nog altijd een etappe winnen, maar het is lastig om tijd te verliezen als je in het geel rondfietst.”