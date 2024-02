woensdag 14 februari 2024 om 11:30

Adam Yates begint seizoen op best mogelijke manier: “Het was een mooie week”

Video Finn Fisher-Black bleek in de slotetappe van de Tour of Oman niet in staat om zijn leiderstrui te verdedigen, maar zijn ploeg UAE Emirates ging er alsnog met de eindzege vandoor. Adam Yates bleek op de flanken van Green Mountain duidelijk de sterkste man in koers en sloeg zo een dubbelslag.

Yates liet in een interview op deze site al weten dat hij dit jaar zo veel mogelijk wil winnen, te beginnen met de Tour of Oman deze week. De 31-jarige Britse klimmer hield woord, aangezien hij vandaag de macht greep in de slotrit van de meerdaagse wielerronde door Oman. “Ik heb vanaf het begin gezegd dat dit een wedstrijd is die me ligt”, blikt de nummer drie van de voorbije Tour de France terug op de voorbije dagen.

“Zelfs nadat er enkele etappes werden ingekort. De slotrit met een steile slotklim (doelt op Green Mountain, red.) was voor mij een belangrijk doel. We hoopten eigenlijk dat Finn vandaag zou overleven, maar Jan Hirt trok aan het einde stevig door en ik moest hem wel volgen. Om daarna te sprinten voor de overwinning.”

Yates kwam na vijf dagen dus als overwinnaar uit de sportieve strijd, met dank aan zijn ploeg. “Het was over het algemeen een zeer goede teamprestatie. We hebben bijna de hele week gecontroleerd en we hebben laten zien dat we ambitieus zijn en willen winnen. Het was een mooie week.”

Over UAE Tour

Yates blijft nog even in het Midden-Oosten, aangezien hij volgende week aan de start zal verschijnen van de UAE Tour. De Brit koestert mooie herinneringen aan deze ronde. Hij was in 2020 de beste in het eindklassement en stond in de daaropvolgende edities van 2021, 2022 én 2023 ook steeds op het eindpodium. “Het is een zeer belangrijke ronde voor onze ploeg”, schetst hij het belang.

“Ik kom er nu al een paar jaar en presteer ook altijd goed, vooral in de bergritten. We komen met een sterke ploeg aan het vertrek. Dit jaar is er weer een tijdrit in het parcours opgenomen. Dat ligt me minder goed en ik zal dus wel met achterstand beginnen aan de bergritten. Het is na de tijdrit zaak om top te presteren in de bergen.”