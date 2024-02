woensdag 14 februari 2024 om 08:56

Dubbelslag voor Adam Yates op slotdag Tour of Oman, hoofdrol voor jonge Huub Artz

Adam Yates heeft de dertiende editie van de Tour of Oman op zijn naam geschreven. De Brit van UAE Emirates was duidelijk de sterkste klimmer op Green Mountain en sloeg op de top een dubbelslag. De rit werd overigens gekleurd door vluchter Huub Artz (3e), die pas in de slotkilometer werd ingerekend.

De slotrit van Imty naar Green Mountain was aanvankelijk 139 kilometer lang, “maar vanwege de uitzonderlijke weersomstandigheden en om de veiligheid van de renners te garanderen, hebben de Omaanse politie, wielerbond en autoriteiten – in samenwerking met ASO en AIGCP – besloten om de vijfde etappe in te korten.” De renners reden nu nog maar 72 kilometer, op weg naar de finish, die nog wel altijd lag op de flanken van Green Mountain.

Huub Artz in de aanval

De klimmers kregen op deze bekende Omaanse beklimming (5,7 km aan 10,5%) nog een laatste kans om het klassement op zijn kop te zetten, en Finn Fisher-Black uit de leiderstrui te rijden. Vier renners hoopten met voorsprong te beginnen aan voet van Green Mountain en kozen al vroeg het ruime sop. Nederlander Huub Artz (Intermarché-Wanty), Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich PostNL), Tord Gudmestad (Uno-X Mobility) en Tegsh-bayar Batsaikhan (Roojai Insurance) waren de namen.

De voorsprong van Artz, Andresen, Gudmestad en Batsaikhan liep al snel op en bedroeg – met nog twintig kilometer te gaan – nog altijd meer dan twee minuten. In het peloton werd het vuile werk vooral opgeknapt door UAE Emirates. De ploeg van leider Finn Fisher-Black en Adam Yates ging zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg, maar de vier koplopers hielden toch erg goed stand in aanloop naar de slotklim. Ze begonnen zo met een mooie bonus aan de eerste klimmende stroken.

Artz gaat alleen verder

Artz bleek in de kopgroep over de sterkste klimbenen te beschikken en reed dan ook weg van zijn medevluchters. Batsaikhan kon nog het langst zijn wagonnetje aanhaken, maar moest de Nederlander op de steilste stroken laten rijden. Inmiddels werd er ook in het peloton stevig doorgetrokken door de mannen van UAE Emirates, al was het nog wachten op een eerste serieuze schifting. Artz klom intussen nog altijd met een goede pedaaltred richting de top, al werd zijn voorsprong wel steeds kleiner.

Op drie kilometer van de streep was het verschil tussen Artz en de groep der favorieten nog zo’n driekwart minuut. Dit bleek niet genoeg om te overleven, ook al omdat Yates zich op kop had gezet van de favorietengroep. De Britse topper gaf het volle pond in de achtervolging, in dienst van zijn ploeggenoot Fisher-Black, en wist de groep uit te dunnen tot een man of zes. De situatie zag er zeer rooskleurig uit voor Fisher-Black, maar dit was slechts van korte duur.

Geen maat op Yates, Artz nog knap derde

De Nieuw-Zeelander had zichzelf namelijk opgeblazen in een poging om zijn ploeggenoot Yates te volgen en moest een tandje terugschakelen. Yates besloot niet te wachten op zijn teamgenoot en trok – in het wiel van Jan Hirt – naar de dappere vluchter Artz, die in de slotkilometer werd ingerekend en achtergelaten. Yates en Hirt mochten het vervolgens gaan uitmaken voor de rit- en eindzege, maar van een prangende slotfase was geen sprake.

Yates bleek namelijk veel te sterk voor zijn Tsjechische uitdager. De nummer drie van de Tour van 2023 wist met één goed getimede demarrage in de laatste honderden meters de zege te grijpen, en zo ook het eindklassement naar zich toe te trekken. Hirt moest genoegen nemen met een tweede plaats in de daguitslag en de eindafrekening. Artz kwam nog knap als derde boven op Green Mountain, en eindigde zo voor onder meer Diego Ulissi, Fisher-Black en Warren Barguil.