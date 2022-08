Adam Holm Jørgensen wint oplopende sprint met drie in Tour de l’Avenir

Adam Holm Jørgensen heeft de derde etappe van de Tour de l’Avenir 2022 gewonnen. De 19-jarige Deen was op een oplopende strook in La Trimouille de beter van medevluchters Jordan Labrosse en Petr Kelemen. Zij waren in de slotfase weggereden uit het peloton. Labrosse neemt door de bonificatieseconden de leiderstrui over van Søren Wærenskjold.

De derde rit was op voorhand een listige etappe. Na de start in Chvray ging het constant op en af door de provincie Indre. Ze passeerden na ruim 114 kilometer al eens de finish in La Trimouille, waarna ze ten zuiden van die plaats nog een lus maakten. Op vijftien kilometer van het einde lag nog de Côte de Lajonc (vierde categorie), waarna het ook in de finale nergens vlak was. De aankomst lag ook op een oplopende strook.

Opgave Tim van Dijke

De koers werd zondag grotendeels gekleurd door een vlucht van vier renners. Namens Kazachstan zat Astana Qazaqstan-prof Nurbergen Nurlykhassym mee, net als de Mexicaan Jorge Peyrot, de Zwitser Fabian Weiss en de Oostenrijker Emanuel Zangerle. Zij verzamelden een maximale voorsprong van om en nabij de vier minuten, maar al snel bleek dat ze een muis voor de kat waren. Intussen moest Tim van Dijke na een valpartij de ronde verlaten.

Nadat de vroege vluchters door toedoen van Australië en Nederland gegrepen waren, regende het in de nerveuze finale aanvallen. Uiteindelijk sloegen Adam Holm Jørgensen, Peter Kelemen en Jordan Labrosse de definitieve slag. Zij bleven in de slotkilometer nog meer nipt vooruit, nadat leider Søren Wærenskjold met een late uitval nog poogde hen terug te halen. Baptiste Vadic won kort daarachter de sprint van het uitgedunde peloton.