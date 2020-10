Adam Hansen maakt carrièreswitch: “Ik ga me focussen op de Ironman” vrijdag 2 oktober 2020 om 12:34

Adam Hansen is bezig aan zijn laatste seizoen als fulltime WorldTour-renner. De 39-jarige Australiër laat aan Cyclingnews weten dat hij zich gaat focussen op de Ironman. “Ik heb de beslissing in maart genomen”, aldus Hansen, die zijn afscheid als wielrenner echter nog niet heeft aangekondigd.

Hansen hoopt stiekem nog op een wielerploeg waar hij de ruimte krijgt om zijn twee passies te combineren. De ervaren renner heeft het al snel over zijn landgenoot Cameron Wurf. Die laatste richt zich al enkele jaren op de Ironman, maar tekende aan het begin van 2020 een contract bij INEOS Grenadiers.

Cameron Wurf

Wurf heeft dit seizoen enkele wedstrijden gereden voor de Britse formatie, maar krijgt bij de ploeg van Dave Brailsford ook de ruimte om zich te (blijven) richten op de Ironman. Hansen: “Misschien kan ik net als Wurf een dergelijk programma rijden bij een ploeg. Dat is nog een optie, anders ga ik me voor de volle 100% richten op de Ironman.”

“Ik heb vorig jaar al een Ironman (een serie wedstrijden van de klassieke langeafstandstriatlon, red.) gedaan in Florida en ik heb er echt van genoten. Ik speelde eerder al met het idee om dit jaar de switch te maken, maar besloot uiteindelijk om nog een jaar langer door te gaan als wielrenner. Ik weet echter dat de tijd begint te dringen.”

Hoge verwachtingen

Hansen zal eerst nog zijn allerlaatste grote ronde (de Giro d’Italia) betwisten in het tenue van Lotto Soudal. “Op 7 november is het dan tijd voor een Ironman in Portugal, om nog wat meer ervaring op te doen. Ik kijk er echt naar uit om me te focussen op bepaalde wedstrijden. Ik ben gek op trainen en het is iets nieuws. Ik denk ook dat ik gemaakt ben voor de Ironman.”

Hansen blijft op zijn 39e bijzonder ambitieus. “Ik wil ontzettend graag deelnemen aan het WK. Ik begin met hoge verwachtingen aan dit avontuur en ik hoop minstens drie of vier jaar door te gaan. In het wielrennen werk je telkens dezelfde wedstrijden af, maar ik was echt nerveus voor de start van de Ironman Florida. Dat is iets wat ik de afgelopen jaren heb gemist.”