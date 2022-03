Adam Hansen (40) maakt in Kroatië comeback in het wielerpeloton

Adam Hansen heeft zondag in de Trofej Porec in Kroatië zijn rentree gemaakt als wielrenner. De 40-jarige Australiër reed jarenlang voor Lotto Soudal, maar besloot eind 2020 te stoppen om zich te focussen op triatlons. Om in vorm te geraken, heeft hij zijn comeback gemaakt bij het Oostenrijkse team WSA KTM Graz.

Op social media laat Hansen weten dat hij aan het toewerken is naar zijn eerste triatlon van het jaar, begin april. Daar wil hij graag in vorm zijn. “In 2003, 2004 en 2006 reed ik voor de ploeg van manager Christoph Resl. Hij hielp mij heel erg als jonge renner”, legt hij uit. “Toen ik in 2007 prof werd, zei Christoph dat ik hem zou vergeten. Maar ik beloofde om terug te komen.”

“Afgelopen najaar nam ik contact met hem op, of ik voor zijn ploeg kon rijden. Daar ging hij mee akkoord”, lacht Hansen. “Ik kan bij de ploeg werken aan mijn vorm voor de triatlons en ik kijk uit naar de eerste koers van het jaar. We zijn hier met een grote groep en sommige renners zijn de helft van mijn leeftijd… Maar dat houdt me jong.”

Welke wedstrijden de voormalig ritwinnaar in de Giro d’Italia en de Vuelta a España dit seizoen nog meer gaat rijden voor WSA KTM Graz, is nog niet bekend.

Bijrol

Hansen kwam zondag uiteindelijk als 129ste over de finish in de Trofej Porec. De winst ging naar de Serviër Dusan Rajovic (Corratec), die in de sprint Matevz Govekar (Tirol KTM) en Viktor Potocki (Ljubljana Gusto Santic) voor wist te blijven.