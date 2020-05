Adam Hansen (39) over toekomst: “Ik ga nu zeker nog een jaar door” donderdag 21 mei 2020 om 15:58

Adam Hansen hoopt ook in 2021 deel uit te maken van het profpeloton. “Ik heb nog geen contract voor volgend jaar, maar ik ga nog een seizoen door als prof. Al helemaal gezien de huidige situatie, ik voel me bedrogen”, zo doelt de Australiër van Lotto Soudal in gesprek met Cyclingnews op het coronavirus.

Hansen hoopt nog op een vlekkeloze herstart van het seizoen, maar is sceptisch. “Ik denk wel dat we opnieuw zullen koersen, maar ik hou rekening met een nieuwe coronagolf en dan mogen we wellicht een streep zetten door de tweede seizoenshelft”, aldus Hansen, die zelf een tijdje vastzat in het Midden-Oosten na de corona-uitbraak in de UAE Tour.

Hansen mocht na enkele negatieve tests weer naar Tsjechië, waar de renner al vijftien jaar woont, maar werd daar plots heel erg ziek. “Ik had tijdens de vlucht contact met een persoon die besmet was met het virus. Ik werd vervolgens drie keer getest, maar telkens was het resultaat negatief.” Hansen bleek ‘slechts’ last te hebben van koorts.

Angst voor het coronavirus

De ervaren renner maakte zich echter wel zorgen. “Er waren in het oosten van Tsjechië, waar ik woon, nog geen positieve gevallen. Ik was bang om het land te infecteren met het coronavirus”, zo vertelt Hansen, die zich inmiddels weer beter voelt en opnieuw voorzichtig aan het trainen is. “Het heeft nu geen zin om jezelf volledig af te beulen.”

Nu de UCI een volledige wielerkalender heeft samengesteld, kijkt Hansen vooruit naar de herstart van de competitie. “Het liefst wil ik deelnemen aan Milaan-San Remo, het Critérium du Dauphiné, de Tour de France en de Giro d’Italia. Anders hoop ik aan de start te staan van de Ronde van Polen, de Tour en tot slot de Vuelta a España.” Het laatste woord is aan Lotto Soudal.