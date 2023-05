Ackermann voor ‘fifty-fifty’ etappe: “Hopelijk een sprint, maar verwacht een vlucht”

Pascal Ackermann heeft al een ritzege op zak in de Giro d’Italia, maar hoopt er vandaag nog eentje bij te doen. Een massasprint staat ook in de sterren geschreven, maar de snelle Duitser van UAE Emirates is in gesprek met Cycling Pro Net niet zo positief gestemd. “Eerlijk gezegd verwacht ik dat de vlucht het haalt.”

Richting de Adriatische kust heeft de Giro-organisatie een parcours uitgetekend met slechts 300 hoogtemeters. Een rit voor de sprinters dus, maar het is tegelijkertijd voor veel renners ook de laatste kans op dagsucces. “Ik hoop dat het zal uitdraaien op een sprint, maar ik verwacht eigenlijk dat een vlucht het zal uitzingen tot de finish”, aldus Ackermann.

“Onze ploeg heeft (met João Almeida, red.) een klassementsrenner, dus ook wij gaan niet controleren. Het is een fifty-fifty-etappe. Als andere ploegen wel willen achtervolgen, kan en zal ik me wel mengen in de sprint. Anders moet ik wachten tot de slotrit naar Rome.”

De renners hebben al wat te verduren gekregen in deze Giro, maar Ackermann voelt zich naar eigen zeggen nog wel goed. “Ik kon gisteren rustig de laatste klim oprijden. Ik ben eigenlijk wel verrast met hoe goed mijn benen aanvoelden op de beklimmingen. Ik heb nog wat power over.”